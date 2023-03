ChatGPT va se doter d’un menu déroulant qui améliorera la convivialité de l’application

ChatGPT est une application simple et directe. Il s’agit d’une boîte vide dans laquelle il faut taper, et pas grand-chose de plus. Mais selon Rowan Cheung, passionné d’IA, certains utilisateurs de ChatGPT Plus ont signalé qu’une nouvelle fonctionnalité est en cours de test et sera déployée. Elle permettra d’affiner les invites afin d’obtenir une réponse un peu plus ciblée.

Dans la vidéo postée par Cheung, vous pouvez voir un menu déroulant avec des actions simples permettant de modifier les résultats fournis de ChatGPT. Vous pouvez clarifier, exemplifier, développer, expliquer, réécrire ou raccourcir. Il n’est pas difficile de comprendre comment ce type de menu peut vous permettre de préciser le type exact de résultat que vous recherchez.

🚨Breaking: Some ChatGPT users are reporting a new mini toggle helper. This will allow users to prompt ChatGPT much faster, and could be the start of prompt templates 👀

pic.twitter.com/rihWF3FyMA — Rowan Cheung (@rowancheung) March 29, 2023

Microsoft a déjà expérimenté ce type d’outils dans son outil Bing Chat, qui s’appuie également sur les grands modèles linguistiques d’OpenAI. Vous pouvez choisir entre différents tons, formats et longueurs, ainsi qu’entre les panneaux. Au-delà de ces options, Bing Chat offre un choix plus large de modes Créatif, Équilibré et Précis, ce qui en fait des outils plus faciles à utiliser pour un débutant. Microsoft dispose d’une méthode analogue pour ajuster les réponses dans son Bing Image Creator et dans d’autres implémentations de Microsoft Copilot.

Toutefois, ces types de menus et d’options peuvent également donner l’impression de limiter la créativité de l’utilisateur. C’est la possibilité de demander à l’IA de faire n’importe quoi qui la rend si puissante.

Jusqu’à présent, rien n’indique si les nouveaux menus déroulants seront une caractéristique permanente de ChatGPT Plus ou s’il s’agit simplement d’une fonction qu’OpenAI est en train de tester.