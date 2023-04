Les potentielles limites de charge de l’iPhone 15 pourraient causer des problèmes à Apple

Cela fait un moment qu’Apple a accepté à contrecœur le mandat de l’Union européenne de passer à une norme de charge commune. Étant donné que l’UE a choisi l’USB-C comme protocole de charge commun et indépendant de la marque pour les appareils mobiles, l’ensemble de la gamme iPhone 15 d’Apple passera probablement à l’USB-C dans le courant de l’année.

Peu après qu’un cadre d’Apple a confirmé qu’Apple allait effectivement passer à l’USB-C en 2023, l’expert Ming-Chi Kuo a émis l’hypothèse qu’Apple pourrait potentiellement réduire les vitesses de transfert et de chargement USB sur ses modèles d’iPhone les moins chers et sur les accessoires qui ne sont pas conformes aux normes MFI (made for iPhone) d’Apple. Bien que cette affirmation n’ait jamais été confirmée (ou infirmée) par Apple, l’Union européenne semble en avoir pris note.

En début de semaine dernière, Alex Agius Saliba, membre maltais du Parlement européen, s’est exprimé lors d’une réunion organisée par la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO). Lors de cette réunion, Saliba a confirmé que le Parlement considérait cette rumeur comme une tentative de « contourner la règle du chargeur unique » imposée par l’UE. Il a également affirmé que toute initiative de ce type de la part d’Apple serait la preuve que le lobbying d’Apple contre le mandat de chargeur universel ne visait qu’à tirer des bénéfices de sa norme de charge propriétaire. Dans un discours animé, Alex a reproché à Apple de prendre des mesures anti-consommateurs sous le couvert de l’innovation et d’une fausse préoccupation environnementale.

Dans un autre tweet, Alex a également reproché à Apple de ne pas avoir participé à une réunion organisée dans le cadre du mandat relatif au chargeur unique. Lors de cette réunion, les membres de la commission devaient demander à Apple des éclaircissements sur la rumeur selon laquelle elle limiterait la vitesse de chargement et de transfert de ses iPhone USB-C.

Pity that today @Apple rejected an invitation for an exchange of views in @EP_SingleMarket to conform/deny that they are planning to bypass our rules by limiting charging speed to sell only their chargers. Weather they like it or not fast charging is harmonized by #CommonCharger

— Alex Agius Saliba (@alexagiussaliba) March 28, 2023