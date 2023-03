Twitter lance de nouveaux niveaux d’accès à l’API : Free, Basic et Enterprise

Après avoir annoncé le mois dernier des changements dans l’accès à son API, Twitter a finalement publié une grille tarifaire officielle et ouvert une page d’inscription, donnant aux personnes intéressées la possibilité de verser de l’argent pour accéder à l’API.

Il existe actuellement trois niveaux, à savoir Free, Basic et Enterprise. Comme vous l’aurez deviné, le niveau gratuit ne coûtera rien aux utilisateurs, mais comportera un certain nombre de restrictions, tandis que le niveau Basic coûtera 100 dollars par mois. La société n’indique pas de prix pour son offre Enterprise, demandant plutôt aux personnes intéressées de contacter la plateforme pour obtenir des détails sur ses abonnements mensuels.

Today we are launching our new Twitter API access tiers! We’re excited to share more details about our self-serve access. 🧵

—Twitter Dev (@TwitterDev) March 29, 2023