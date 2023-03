Microsoft veut moderniser Windows 12 en 2024, le rendant modulaire et bourré d’IA

Microsoft chercherait à moderniser le système d’exploitation Windows l’année prochaine. En déployant des fonctionnalités avancées pour Windows 12, nous devons encore voir un nouvel ensemble d’améliorations qui pourraient inciter les utilisateurs à tester ce système d’exploitation dans les premiers essais.

D’après ce que l’on peut voir, le géant de Redmond est en train d’élaborer une stratégie pour inclure l’IA, étant donné sa popularité dans l’utilisation de ce système en 2023. Selon un rapport de XDA Developers, Microsoft a déjà essayé de moderniser Windows 10 en lançant Windows 10 X. Cependant, cela ne s’est pas bien traduit puisqu’au final, le géant de la tech a sorti Windows 11.

Pour créer un nouvel OS conçu pour offrir une expérience plus optimisée aux utilisateurs, Microsoft pourrait s’appuyer sur une approche différente baptisée « CorePC ». De cette manière, le dernier système d’exploitation Windows peut toujours prospérer dans les systèmes d’exploitation plus anciens. C’est important, car tous les appareils ne sont pas compatibles avec une version spécifique de Windows.

La technique est tirée de l’inverse de Windows 10X, et il n’est pas question de renoncer au support 32 bits, même si diverses modifications profondes sont prévues pour améliorer l’évolutivité. On part donc d’un Windows de bureau complet et on essaie de diviser le système d’exploitation en parties modulaires et configurables, tout en conservant la compatibilité des applications et les workflows bien connus si nécessaire, dit-on. « CorePC » doit permettre de créer différentes « éditions » de Windows, qui se distinguent par différents niveaux de fonctionnalités et de compatibilité.

Cette fois, l’entreprise souhaite reconstruire le système d’exploitation original depuis le début et se concentrer uniquement sur les éléments importants. CorePC ne présentera pas toutes les fonctionnalités que Microsoft considère comme insuffisantes pour Windows 12. En outre, il mettra également l’accent sur la conception de modules qui s’adaptera à presque tous les appareils. Ceci étant dit, nous pourrions obtenir de Microsoft une version de Windows « optimisée pour le silicium ». Il s’agit d’une mise à jour à laquelle tout le monde ne s’attend pas, d’autant plus qu’elle s’attaque à la fois aux aspects logiciels et matériels.

Mises à jour plus rapides sous Windows 12

Elle pourrait être analogue aux dispositifs Apple Silicon, qui sont considérés comme efficaces pour les appareils Mac. Si les plans de Microsoft s’avèrent bons avec Windows 12, il pourrait s’agir de la modernisation révolutionnaire que Microsoft espère voir à l’avenir.

Étant donné que Microsoft souhaite donner un aspect moderne au prochain système d’exploitation Windows, nous nous attendons à ce que des mises à jour plus rapides soient lancées sur la plateforme.

Ce faisant, les utilisateurs pourront profiter d’une expérience « plus cohérente » dans l’utilisation du logiciel. C’est l’idéal, d’autant plus que les fichiers sont de plus en plus volumineux chaque année et que les exigences ont donc tendance à être plus élevées qu’à l’accoutumée.

Une forte dépendance à l’IA pour Windows 12

Comme le rapporte Windows Central, Microsoft se prépare à introduire davantage de fonctionnalités liées à l’IA dans Windows 12. Avec l’arrivée du chatbot Bing alimenté par l’IA, il n’est pas étonnant que l’entreprise veuille ajouter d’autres aspects à la scène.

L’introduction des fonctionnalités d’IA permettra aux utilisateurs de manœuvrer Windows plus facilement et plus commodément par tous les moyens. Il est suggéré que l’exécution d’une tâche simple comme le recadrage d’une photo ou l’édition d’une vidéo sera deux fois plus rapide que d’habitude grâce aux invites de l’IA.