Samsung pourrait lancer trois produits pliables en 2023 et pas de Galaxy S23 FE

La gamme Galaxy S23, le vaisseau amiral de facto de Samsung pour 2023 et l’un des meilleurs smartphones à acheter en ce moment, vient peut-être d’être lancée, mais le géant technologique coréen pourrait avoir bien plus en réserve pour nous cette année que ce à quoi nous nous attendons actuellement. Selon une nouvelle fuite, Samsung pourrait avoir un atout secret pliable derrière ses portes closes.

Si Samsung est le roi incontesté du marché des smartphones pliables, s’assurant ~80 % du marché en 2022, la société s’en est tenue à deux facteurs de forme, à savoir la gamme Z Fold de style livre et la série Z Flip à clapet. Mais, il semble que nous pourrions voir un troisième facteur de forme en 2023.

Dans un récent message posté sur Twitter, Yogesh Brar affirme que Samsung pourrait lancer un troisième smartphone pliable aux côtés du Galaxy Z Flip 5 et du Galaxy Z Fold 5. L’informateur, qui a des antécédents plutôt fiables lorsqu’il s’agit de Samsung, semble croire qu’un appareil Samsung « Tri-Fold » pourrait se profiler à l’horizon.

There is no Galaxy S23 FE in the development chain unlike what the recent rumours have been pointing..

Samsung is instead working on the improved Z Fold 5 & Flip 5 along with a Tri-Fold that might finally ship this year

FE fans should look elsewhere…

—Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 24, 2023