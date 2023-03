Le code source de Twitter s’échappe sur GitHub, selon le dépôt de plainte

Twitter a connu une fuite d’une partie de son code source, selon un dépôt envoyé à GitHub par le biais d’un avis de violation de droits d’auteur. L’entreprise tente d’identifier les responsables de cette fuite et les personnes qui ont téléchargé le code.

Certaines parties du code source de Twitter ont été divulguées en ligne, alors qu’il s’agit de l’un des codes les plus importants pour le fonctionnement du site de réseau social. Bloomberg rapporte qu’un avis de violation des droits d’auteur a été envoyé à GitHub, avec une demande de retrait du code source divulgué.

Pour ceux qui l’ignorent, GitHub est une plateforme de collaboration en ligne pour les développeurs de logiciels où plusieurs codes sont publiés. À l’heure actuelle, le code a été retiré, mais l’entreprise s’inquiète toujours de savoir depuis combien de temps le code a été divulgué en ligne. Le rapport indique qu’il semble avoir été rendu public depuis au moins plusieurs mois.

En raison du peu d’informations disponibles, Twitter a demandé à la United States District Court for the Northern District of California de l’aider, ainsi que GitHub, à identifier le suspect à l’origine de cette fuite. Heureusement, GitHub s’est exécuté et a résolu le problème qui pourrait nuire davantage à l’entreprise.

Cette fuite survient après que le responsable de Twitter, Elon Musk, a tweeté qu’il était l’une des personnes ayant suggéré de rendre le code de Twitter public ce mois-ci. L’auteur de la fuite s’est fait connaître sous le nom de « FreeSpeechEnthusiast », qui a été utilisé pour faire référence à Musk, qui s’est lui-même qualifié d’absolutiste de la liberté d’expression.

Les difficultés de Twitter

Selon l’enquête, les dirigeants ont été informés tardivement de la fuite du code source. L’une des principales préoccupations est que le code divulgué comporte des failles de sécurité qui pourraient donner aux hackers une idée des moyens d’extraire les données des utilisateurs ou de mettre hors service le site tout entier.

Ce problème vient s’ajouter aux difficultés que rencontre actuellement Musk avec Twitter, d’autant plus que les entreprises de l’industrie technologique considèrent souvent ce type de code comme un secret bien gardé et encouragent à ne pas le divulguer aux concurrents afin d’éviter tout avantage déloyal ou de révéler des vulnérabilités.