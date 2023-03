Apple pourrait commencer à livrer une version des AirPods Pro 2 avec l’USB-C

Il est très probable que la prochaine gamme d’iPhone 15 d’Apple abandonne l’archaïque port Lightning au profit de l’USB-C lorsque les appareils seront lancés dans le courant de l’année. Alors que Apple a progressivement adopté l’USB-C pour ses ordinateurs portables et ses tablettes, il a fallu une action législative globale de l’Union européenne pour qu’Apple accélère le processus pour sa gamme d’iPhone. Finalement, à la fin de l’année dernière, Apple a accepté à contrecœur une décision de l’UE qui rendait obligatoire l’utilisation de l’USB-C sur tous les appareils mobiles, y compris l’iPhone. Toutefois, il semble que les prochains iPhone d’Apple ne seront pas les seuls à adopter la norme USB-C dans le courant de l’année.

Une série de récentes rumeurs indique qu’il est probable que les célèbres écouteurs sans fil d’Apple, les Apple AirPods Pro 2, passent également de la norme Lightning à la norme USB-C dans le courant de l’année.

La source initiale de la rumeur est l’utilisateur de Twitter @aaronp613, qui a trouvé des références à de nouveaux AirPods et étuis AirPods dans le code d’iOS 16.4. Les numéros de modèle qu’Aaron a trouvés dans ses recherches sont A3048 et A2968. Aaron pense que le numéro A3048 fait référence à un prochain modèle d’AirPods, tandis que le numéro de modèle A2968 appartient à l’étui de charge pour le même appareil. Bien qu’Aaron n’ait pas affirmé que ces nouveaux AirPods utiliseront l’USB-C, son tweet a été référencé par le célèbre analyste d’Apple Ming-Chi Kuo qui pense que ces nouveaux numéros de modèle pourraient appartenir à la version USB-C des AirPods 2 d’Apple. Dans son tweet, Kuo postule également la possibilité que ces AirPods USB-C fassent leurs débuts au cours du second ou troisième trimestre 2023.

I think this is likely the USB-C version of the AirPods Pro 2, with mass shipments expected in 2Q23-3Q23. By the way, Apple currently appears to have no plans for USB-C versions of the AirPods 2 & 3. 我覺得這應該是AirPods Pro… https://t.co/aWKJvGh1lW — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 24, 2023

Il est intéressant de noter que tous les AirPods d’Apple ne passeront pas à l’USB-C en 2023. Dans son tweet, Ming-Chi Kuo note également que seuls les modèles AirPods Pro 2 passeront à l’USB-C en 2023 et qu’Apple ne prévoit pas de modifier le port Lightning de ses écouteurs sans fil d’entrée de gamme AirPods 2 et AirPods 3.

L’inclusion d’un connecteur USB-C sur les AirPods Pro 2 permettrait aux utilisateurs de les connecter plus facilement à une plus large gamme d’appareils, l’USB-C devenant de plus en plus populaire à travers divers gadgets. En outre, étant donné que l’USB-C offre des vitesses de charge plus rapides que le Lightning, le changement pourrait également entraîner des temps de charge plus courts pour les AirPods Pro 2, bien qu’Apple doive activer cette fonctionnalité sur l’étui de charge des AirPods Pro 2.

Étant donné qu’Apple a essuyé de vives critiques pour sa réticence à passer du Lightning à l’USB-C, le fait que deux de ses produits populaires fassent la transition en 2023 pourrait être considéré comme une mesure bienvenue.

Une certaine limitation ?

En fait, cela ne ferait qu’accélérer le processus qu’Apple a entamé il y a quelques années en adoptant la norme USB-C sur ses modèles MacBook et iPad Pro. Cela étant dit, il serait préférable que les consommateurs attendent l’annonce officielle d’Apple concernant les AirPods Pro 2 en USB-C avant d’inscrire cette décision dans le marbre.

La semaine dernière, Kuo a déclaré que la gamme iPhone 15 serait livrée avec un port USB-C nécessitant un câble doté d’une prise USB-C au lieu de la prise Lightning propriétaire. Mais il y a un bémol : Apple utilisera les ports USB 3.2, plus rapides, pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra, et les ports USB 2.0, plus lents, pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus. Nous pourrions assister à une répétition de ce qu’Apple a fait avec les ports USB-C sur l’iPad d’entrée de gamme et l’iPad Pro. La vitesse de transfert de données la plus élevée est de 480 Mb/s pour la tablette de base et de 40 Gb/s pour la tablette haut de gamme.

En outre, Apple inclura une puce d’authentification de type Lightning à l’intérieur du port USB-C et des câbles afin de limiter les accessoires pouvant être utilisés sur les smartphones. En d’autres termes, seuls les câbles et accessoires USB-C certifiés par Apple dans le cadre de son programme MFi (Made For iPhone) bénéficieront des vitesses de charge et de transfert de données les plus rapides. De cette manière, Apple continue à percevoir des revenus des acheteurs d’iPhone qui souhaitent acquérir de nouveaux câbles et accessoires USB-C pour leurs appareils de la série iPhone 15.