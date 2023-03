Comment partager l’espace de stockage Google One avec votre famille ?

On ne dispose jamais de trop d’espace de stockage en ligne, surtout si les membres de votre famille chargent très rapidement leurs smartphones et leurs ordinateurs. Google One, l’abonnement grand public qui vous permet de bénéficier d’un espace de stockage en ligne plus important, ainsi que d’autres fonctionnalités telles qu’un VPN gratuit et des fonctions de retouche photo supplémentaires, vous permet de partager votre espace de stockage supplémentaire avec le reste de votre famille.

On pourrait penser que si vous avez une famille et que vous avez acheté de l’espace de stockage supplémentaire sur Google One, tout se passe bien. Mais ce n’est pas le cas. Pour partager Google One avec les membres de votre famille, vous devez encore actionner un autre bouton.

Configurez votre groupe familial

Si vous n’avez pas encore configuré votre famille dans votre compte Google, vous devez d’abord le faire. Toutes les personnes concernées doivent disposer d’un compte Google. À partir de là, vous aurez le responsable de la famille, c’est-à-dire le compte principal qui effectuera tous les achats et invitera le reste de la bande, qui aura plutôt le statut de membre.

Dans un navigateur Web, rendez-vous sur myaccount.google.com/family/create Cliquez sur le bouton Envoyer des invitations pour envoyer des invitations à toutes les personnes que vous souhaitez inclure dans votre famille. Vous pouvez vous inclure vous-même (le chef de famille) et cinq autres personnes

Partagez Google One avec votre famille

Maintenant que vous avez configuré votre famille, il est temps de partager Google One avec elle, afin qu’elle puisse utiliser tout l’espace de stockage supplémentaire que vous avez acheté. C’est la partie qui me manquait, même si ma famille partageait déjà des services tels que YouTube TV et YouTube Premium.

Les étapes suivantes sont également disponibles dans un navigateur web à l’adresse one.google.com/settings.

Ouvrez l’application Google One. Elle est disponible sur Android et iOS Balayez vers la gauche (ou appuyez sur l’icône à trois lignes) pour ouvrir le menu, puis choisissez Paramètres Choisissez maintenant Gérer les paramètres liés à la famille Activez le bouton « Partager Google One avec la famille ». Dans quelques minutes, vous recevrez un e-mail vous informant que vous partagez désormais Google One avec votre famille

C’est tout ce qu’il y a à faire. Google ne partage pas automatiquement votre abonnement Google One avec les membres de votre famille. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il ne faut que quelques minutes pour commencer à partager tout votre espace de stockage Google One avec votre famille, et que vous pouvez le faire à partir d’un smartphone ou d’un navigateur de bureau.