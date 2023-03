La rumeur d’un iPhone 15 en titane refait surface

Depuis des années, des rumeurs circulent dans l’industrie technologique au sujet d’un éventuel iPhone en titane. Avec l’introduction récente du titane dans l’Apple Watch Ultra d’Apple, beaucoup pensent que ce n’est qu’une question de temps avant que ce matériau n’apparaisse sur le prochain iPhone.

L’une des rumeurs les plus récentes concernant un possible iPhone 15 en titane provient de ShrimpApplePro, une fuite sur Twitter, qui indique que l’iPhone 15 arborera un nouveau design avec des bords plus arrondis et que « le matériau sera du titane ». Cette information avait déjà été divulguée par un autre adepte des fuites sur Twitter, LeaksApplePro.

The iPhone 15 Ultra will be made out of titanium. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) October 20, 2022

L’analyste Jeff Pu de JP Morgan Chase (dans une note de recherche pour la société d’investissement de Hong Kong Haitong International Securities) a confirmé cette information. Une autre rumeur concerne le nom et la gamme du prochain iPhone 15.

Selon les mêmes sources de LeaksApplePro, il y aura un modèle iPhone 15 Ultra, probablement celui doté d’un cadre en titane (bien que d’autres fuites aient indiqué que le modèle Pro serait celui qui recevrait le traitement en titane).

Qu’apporterait un iPhone 15 en titane ?

Tout d’abord, un iPhone en titane serait incroyablement résistant. Le titane est connu pour sa solidité et sa résistance aux rayures et aux dommages. Cela signifie que l’iPhone serait capable de résister à une plus grande usure que les modèles actuels. Apple utilise de l’acier inoxydable depuis l’introduction de l’iPhone X en 2017, et même si la plupart des fabricants optent pour de l’aluminium de qualité aéronautique de haute qualité pour leurs téléphones, un passage au titane remuerait certainement les choses.

Une chose à prendre en compte est que le titane est plus cher que l’acier inoxydable, en raison d’un certain nombre de facteurs, y compris le prix brut du matériau et le fait qu’il est plus difficile à travailler, nécessitant des outils différents.

Une autre rumeur intéressante qui pointe indirectement vers un possible changement de design est la hausse présumée du prix de la prochaine gamme d’iPhone 15. Cette augmentation de 100 dollars pourrait être due au passage au titane (mais bien sûr, cela peut aussi être dû à un million de choses différentes).