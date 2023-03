Apple pourrait lancer les Beats Studio Buds+

Vous aimez les écouteurs Beats Studio Buds à réduction de bruit, mais vous aimeriez qu’ils offrent un peu plus pour leur prix ? Si les informations déterrées par 9To5Mac dans une version preview d’iOS 16.4 s’avèrent exactes, c’est exactement ce que vous obtiendrez bientôt sous la forme d’un produit bien nommé Beats Studio Buds+.

Ces véritables écouteurs sans fil Beats Studio Buds+, qui n’ont pas encore été dévoilés, semblent être pratiquement identiques aux Studio Buds non-Plus dévoilés en 2021, tout en continuant très probablement à embarquer une puce Beats propriétaire au lieu d’une puce Apple W1 ou H1 plus avancé que l’on trouve dans les AirPods de pointe.

Les écouteurs Beats Studio Buds « standard » étant déjà très performants, prenant en charge tout ce qui va de l’annulation active du bruit à la technologie Transparence et au Bluetooth de classe 1, il n’est évidemment pas évident pour le moment de savoir ce qui pourrait justifier le suffixe « Plus » de cet imminent produit audio sans fil.

La détection intra-auriculaire, le partage audio et le changement automatique d’appareil ne sont que quelques-unes des « petites » choses, mais sans aucun doute importantes, que les Beats Studio Buds+ pourraient emprunter aux derniers et meilleurs AirPods 3 et AirPods Pro 2, bien que cela ne soit peut-être pas possible sans un processeur de la marque Apple.

Le son Spatial Audio avec suivi dynamique de la tête est une autre forte possibilité de mise à niveau, mais pour l’instant, ce n’est qu’une hypothèse. La seule chose dont nous sommes sûrs (plus ou moins), c’est que les Studio Buds+ arriveront bientôt avec un design résolument familier et une nouvelle couleur noire avec des détails dorés accrocheurs sur les écouteurs eux-mêmes et sur l’étui de charge fourni.

De nouveaux AirPods ?

Curieusement, la dernière version bêta d’iOS 16.4 laisse entrevoir une nouvelle variante des AirPods. Cet ajout est étrange, car il est clairement trop tôt pour qu’Apple lance les AirPods 4 ou les AirPods Pro 3, surtout à côté de cette version subtilement améliorée des Beats Studio Buds.

Les rumeurs concernant les AirPods Lite et AirPods Pro Lite ont également disparu au cours des derniers mois, il se pourrait donc que ce ne soit pas le cas non plus. Au lieu de cela, nous pourrions tout à fait voir un membre existant de la famille être réintroduit au public avec un meilleur étui ou quelque chose comme ça.