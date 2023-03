Microsoft lance Loop, son concurrent de Notion, en preview public

by

Après de nombreux mois d’exclusivité pour les clients de la preview privé, Microsoft a officiellement lancé aujourd’hui sa nouvelle application et son site Web Loop en preview public. Il s’agit ni plus ni moins d’un hub collaboratif qui offre une nouvelle façon de travailler avec les applications Office et de gérer les tâches et les projets.

Toute personne disposant d’un compte Microsoft peut désormais partager et travailler sur le contenu des services Microsoft dans un espace de travail unique, sans avoir à se soucier de passer d’une application à l’autre, ce qui réduirait la vitesse de collaboration. Cela signifie que les utilisateurs peuvent partager du contenu à partir des services Microsoft sans passer constamment d’une application à l’autre, ce qui améliore la rapidité et l’efficacité de la collaboration.

Loop est disponible dès aujourd’hui sur le Web et en tant qu’application mobile sur iOS (qui nécessite toutefois Testflight) et Android si vous avez envie de l’essayer. Toutefois, la prise en charge des comptes personnels Microsoft n’est pas encore totalement activée sur les applications mobiles.

Une fois connecté avec un compte Microsoft, vous devriez voir que le service est quelque peu analogue à des produits concurrents comme Asana ou Notion, mais avec des intégrations plus importantes avec les propres services de Microsoft comme Word et PowerPoint.

Microsoft Loop : co-créer en toute simplicité

L’objectif de Microsoft Loop est de faciliter la collaboration et la création entre les personnes, indépendamment de leur emplacement ou de leurs outils préférés. Cette expérience de co-création innovante rassemble les équipes, les contenus et les tâches de manière transparente sur un large éventail d’appareils et de plateformes.

Voici les trois éléments clés de Microsoft Loop :

Les composants : ce sont les éléments constitutifs de Loop, qui vous permettent de créer et de partager facilement du contenu

Espaces de travail : les espaces de travail offrent à votre équipe une plateforme centralisée pour collaborer et gérer des projets

Pages : les pages sont l’endroit où votre équipe peut travailler ensemble pour créer, modifier et partager du contenu en temps réel

Imaginez un tableau sur lequel vous travaillez avec des collègues ; vous pouvez le déposer en tant que composant Loop dans un message Teams ou un e-mail Outlook, et toutes les modifications apportées au tableau seront répercutées partout où il est incorporé ou partagé.

Pour ceux qui n’ont pas pu l’essayer, regardez la vidéo ci-dessus. En gros, avec Loop, vous bénéficiez d’une expérience unique de collaboration en temps réel pour importer des tâches, des documents et d’autres projets avec vos collègues, avec des suggestions pour les projets sur lesquels vous travaillez dans d’autres services Microsoft. Il existe même des modèles que vous pouvez consulter, et jusqu’à 50 personnes peuvent travailler simultanément sur un projet Loop. Microsoft a testé cette fonctionnalité avec des centaines de personnes pour s’assurer que Loop peut s’adapter à ce type de demande, mais elle est généralement conçue pour des équipes de 2 à 12 personnes travaillant en étroite collaboration sur un projet, afin que l’interface ne soit pas trop encombrée par un grand nombre de personnes qui éditent en même temps.

Les projets Loop se déroulent dans ce que l’on appelle un espace de travail, et vous pouvez même envoyer par e-mail et partager votre page Loop, les modifications étant enregistrées au fur et à mesure que vous les partagez. Loop peut également être utile dans les situations où vous souhaitez voir différents types de documents côte à côte.

Un développement qui répond aux besoins d’aujourd’hui

Il ne faut pas confondre les applications et le site Web Loop avec les composants Loop, qui sont des éléments coécrits tels que des listes et des paragraphes déjà disponibles dans d’autres applications comme Microsoft Word, Teams et même Outlook sur Windows. Ce sont les composants Loop qui rendent l’application Loop extraordinaire.

Microsoft a développé Loop pendant la pandémie et l’augmentation du travail hybride pour aider à combler les lacunes du travail en équipes virtuelles. Cela a donné naissance aux nudges, un moyen de déposer un emoji sur un canevas qui s’anime pour montrer sa reconnaissance à ses collègues ou même pour mettre en évidence un élément important d’un projet.

Loop est l’aboutissement de plusieurs années de travail de la part de Microsoft pour créer un nouveau type de document Office. Connue auparavant sous le nom de Fluid, l’idée maîtresse de Microsoft est de transformer les tableaux, les graphiques et les listes que l’on trouve généralement dans les documents Office en blocs de contenu vivants, collaboratifs et accessibles partout.

Libérer la créativité avec Copilot dans Loop

Microsoft teste également en privé son nouveau système Microsoft 365 Copilot à l’intérieur de Loop. Vous pourrez utiliser des suggestions basées sur l’IA pour créer un brainstorming ou un plan, Microsoft adaptant son Copilot pour prendre en charge un mode multijoueur dans lequel vous et vos collègues pouvez tous poser des questions au chatbot de l’IA et manipuler les réponses.

Ce qui est intéressant, c’est que les réponses sont un canevas en direct, de sorte que vous pouvez commencer à les modifier librement et les partager ensuite dans Outlook et Teams.