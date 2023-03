Nothing annonce les écouteurs Ear (2) au prix de 149 €

Nothing vient de lancer les Ear (2), les derniers écouteurs entièrement sans fil phare de la société, en France et sur les marchés mondiaux, comme elle l’avait promis. Ils conservent un design transparent, mais ajoutent plusieurs fonctionnalités telles que la certification Hi-Res Audio et la technologie LHDC 5.0, qui transmet des fréquences allant jusqu’à 24 bits/192 kHz à des vitesses allant jusqu’à 1 Mb/s.

Vous remarquerez que les Nothing Ear (2) sont presque identiques aux Ear (1). Le nouveau boîtier est légèrement plus petit et a des coins plus définis, mais il suit les mêmes lignes directrices que le modèle précédent. Les commandes des Nothing Ear (2) fonctionnent désormais par pression sur les tiges — contrairement aux Ear (1) qui étaient commandées par des tiges tactiles. Il ne fait aucun doute que de nombreuses personnes vont être satisfaites — les commandes tactiles ne sont tout simplement pas cool pour des écouteurs, que l’on touche souvent… pour les ajuster !

Les écouteurs sont dotés d’un haut-parleur personnalisé de 11,6 mm et d’une nouvelle conception à double chambre qui améliore la qualité sonore globale grâce à une circulation d’air plus fluide. Ils sont également dotés d’une double connexion pour faciliter le changement d’appareil, d’une meilleure résistance au vent et à la foule, de la technologie Clear Voice, qui utilise un algorithme de réduction du bruit IA capable de filtrer plus de 20 millions d’échantillons sonores. L’annulation active du bruit personnalisée s’adapte à la forme unique du canal auditif de l’utilisateur.

L’application Nothing X apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, telles que le profil sonore personnel avec leur identifiant auditif, la possibilité d’ajuster les paramètres de l’égaliseur en temps réel pour s’adapter à l’audition de l’utilisateur afin d’obtenir une expérience d’écoute optimale.

Les écouteurs offrent toujours une réduction du bruit pouvant atteindre 40 dB, mais l’annulation active du bruit personnalisée permet d’annuler le bruit en fonction de la forme exacte du conduit auditif de l’utilisateur et le mode adaptatif ajuste automatiquement le niveau de réduction du bruit en fonction de l’environnement en temps réel.

Les commandes tactiles ont été remplacées par des commandes à pression afin d’éviter tout contact accidentel et la gêne occasionnée par le fait de tapoter dans le conduit auditif. Vous pouvez ainsi passer d’une piste à l’autre, passer d’un mode d’annulation du bruit à l’autre et régler le volume, le tout d’une simple pression. Les commandes peuvent être personnalisées dans l’application Nothing X.

Conception et autonomie de la batterie

Les écouteurs présentent un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP54, contre IPX4 pour le précédent modèle, et l’étui est également conforme à l’indice IP55. Le boîtier étant plus petit, la batterie est de 485 mAh contre 570 mAh pour les ear (1), mais la puce audio améliorée promet jusqu’à 36 heures de lecture musicale totale sans ANC, contre 34 heures pour l’ancien modèle.

L’autonomie de la batterie a également été améliorée, passant de 5,7 heures à 6,3 heures sans ANC. Il est également doté d’une fonction de charge rapide qui permet d’obtenir jusqu’à 8 heures de lecture avec une charge de 10 minutes. Il est toujours doté de la fonction de charge sans fil Qi jusqu’à 2,5 W et peut effectuer une charge inversée sur des appareils compatibles tels que le Nothing Phone (1).

Prix et disponibilité

Les Nothing Ear (2) seront vendus au prix de 149 euros et sont disponibles sur nothing.tech. Le 23 mars, ils seront disponibles en boutique au Nothing Store Soho à Londres et dans certains magasins Kith à travers le monde, y compris aux États-Unis, en France et au Japon.

À partir du 28 mars, ils seront mis en vente auprès de tous les partenaires mondiaux de Nothing, en ligne et hors ligne, y compris StockX.

Carl Pei, PDG et cofondateur de Nothing, a déclaré à propos de ce lancement :