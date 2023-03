Voici la OPPO Pad 2 avec un écran de 11.6 pouces et le Dimensity 9000

Parallèlement à la série Find X6, OPPO a également présenté la OPPO Pad 2, qui succède à l’OPPO Pad de l’année dernière en Chine. Ses spécifications sont analogues à celles de la OnePlus Pad, avec notamment un écran LCD de 11,6 pouces avec une résolution 2,8 K et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, la technologie Dolby Vision, et un SoC MediaTek Dimensity 9000 avec jusqu’à 12 Go de RAM.

Il fonctionne sous Android 13 basé sur ColorOS 13.1 qui vous permet de partager des données cellulaires, des OTP et plus encore avec les smartphones OPPO. Le smartphone est équipé de quatre haut-parleurs, du système Dolby Atmos, d’une caméra arrière de 13 mégapixels située au centre du dos, à l’intérieur de la bosse de la caméra, et d’une batterie d’une capacité de 9 510 mAh prenant en charge la charge SuperVOOC de 67 W.

La société vend un nouveau clavier tactile intelligent avec connexion magnétique, pavé tactile avec des gestes multitouch touches de raccourci rapides. Le nouveau OPPO Pencil nouvellement optimisé utilise un moteur de stylet auto-développé qui peut atteindre 2 ms en ultra-faible latence et a 4096 niveaux de perception de la pression qui capturent avec précision la force du stylo, et de restaurer l’expérience réelle de l’écriture manuscrite.

Spécifications de la OPPO Pad 2

Écran LCD 2.5D en verre incurvé de 11,6 pouces (2 800 x 2 000 pixels) au format 7:5 avec Dolby Vision, taux de rafraîchissement de 144 Hz, réduction matérielle de la lumière bleue

Processeur Dimensity 9000 de 4 nm jusqu’à 3,05 GHz avec GPU Mali-G710 à 10 cœurs

8 Go/12 Go de RAM LPDDR5 avec 256 Go/512 Go de stockage UFS 3.1

Android 13 avec ColorOS 13.1

Capteur photo arrière de 13 mégapixels avec ouverture f/2,2 et flash LED

Caméra frontale de 8 mégapixels avec ouverture f/2,0

Quadruple haut-parleurs, Dolby Atmos

Dimensions : 258,03 × 189,39 × 6,54mm ; Poids : 552 g

Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C

Batterie de 9 510 mAh avec charge rapide SuperVOOC de 67 W

Prix et disponibilité

La OPPO Pad 2 est disponible en gris nébuleux et en or clair à partir de 2999 yuans (environ 450 euros) pour la version 8 Go de RAM + 256 Go de stockage.

Le clavier tactile intelligent coûte 599 yuans (environ 80 euros) et le OPPO Pencil est proposé au prix de 499 yuans (environ 70 euros). Ils sont disponibles à la commande et seront mis en vente en Chine à partir du 24 mars.