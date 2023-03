Les couleurs du Huawei P60 Pro ont fuité en ligne avant l’annonce

Il semblerait que nous soyons arrivés à la semaine de lancement officiel du Huawei P60 Pro ! Il sera lancé aux côtés de son petit frère, le Huawei P60, et du smartphone pliable Huawei Mate X3. Nous avons eu droit à de multiples informations ces derniers jours sur le smartphone haut de gamme, mais il semblerait qu’il y en ait encore beaucoup d’autres.

Nous nous attendons à ce que le flagship dispose d’une fonction rappelant la Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro. Des images du P60 Pro ont également fuité, mais elles ne le montraient qu’en blanc.

Vous savez donc ce qui serait vraiment génial ? Voir le smartphone dans toutes ses variantes de couleurs avant la date de sortie du 23 mars. Et c’est exactement ce que Abhishek Yadav a permis aux utilisateurs de faire sur Twitter.

Nous connaissions déjà la variante blanche du Huawei P60 Pro, alors les vraies surprises viennent des couleurs violette et verte. L’option violette semble vraiment pâle, presque rose cendré d’une certaine manière, tandis que le vert semble être juste un peu plus sombre et plus saturé que l’option verte du Pixel 7 Pro.

Naturellement, on s’attend à ce qu’ils soient très différents lorsqu’ils sont vus de près, mais le modèle blanc pourrait être encore plus impressionnant en personne aussi, car il semble avoir une certaine texturation en cours. Les rumeurs indiquent que les trois variantes du P60 Pro auront un dos en verre, malgré ce que la texture pourrait laisser croire.

Trois caméras à l’arrière et la marque XMAGE de Huawei

Vous remarquerez trois caméras à l’arrière du smartphone. L’une d’entre elles semble être un périscope. On peut supposer que Huawei utilisera ici une caméra grand-angle, en plus d’une caméra ultra-large et d’une caméra téléobjectif périscopique. Le capteur de la caméra principale n’est clairement pas petit, bien que les rumeurs ne mentionnent pas un capteur de 1 pouce. Ce n’est pas forcément une mauvaise chose, car le Huawei P60 Pro utilisera la nouvelle configuration d’appareil photo XMAGE de Huawei. Le Huawei Mate 50 Pro dispose d’une configuration de première génération avec une ouverture réglable, et c’est toujours l’un des meilleurs et des plus fiables photophones sur le marché. Il sera donc intéressant de voir comment Huawei l’a amélioré.

Un écran AMOLED QHD+ de 6,6 pouces est également annoncé, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le SoC Snapdragon 8 Gen 2 est pressenti pour alimenter le smartphone, mais il prendra en charge la connectivité 4G, et non la 5G. Ce smartphone sera également livré avec les services de Huawei, et non ceux de Google.

Le lancement du P60 Pro n’aura lieu que dans quelques jours, nous n’aurons donc pas à attendre longtemps pour découvrir les surprises que nous réserve ce flagship haut de gamme. Dans l’industrie du smartphone, les options de couleur semblent jouer un rôle majeur dans les décisions d’achat, je suis donc très intéressé par les designs de Huawei cette fois-ci.