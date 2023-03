Arrêt officiel de la commercialisation des Google Glass Enterprise Edition 2

Google a annoncé qu’il ne vendrait plus ses Glass Enterprise Edition 2, dont le support devrait s’arrêter dans le courant de l’année. L’entreprise a initialement lancé les Google Glass en tant que produit grand public en 2013, mais il n’a pas réussi à s’imposer.

Elle a donc repositionné le produit de réalité augmentée (AR) en tant que solution pour les entreprises et les clients industriels. Baptisée Glass Enterprise Edition, la gamme a reçu une mise à jour de seconde génération en 2019, construite sur la plateforme matérielle Snapdragon XR1.

Depuis le 15 mars, les ventes de Google Glass Enterprise Edition ont été interrompues, selon une mise à jour sur le site Web de Google Glass. Le géant de la technologie continuera à soutenir les clients existants jusqu’au 15 septembre 2023, mais aucune mise à jour logicielle n’est prévue. Cela signifie que les clients ne pourront recevoir que des appareils de remplacement jusqu’à cette date.

Les développeurs tiers peuvent toujours mettre à jour leurs applications responsables de tâches spécifiques à l’entreprise, et les casques existants continueront à fonctionner normalement. Toutefois, l’application « Meet on Glass » risque d’être désuète après le 15 septembre, car son fonctionnement n’est garanti que jusqu’à cette date.

Lorsqu’elles étaient encore disponibles pour tout le monde, les Google Glass ont été confrontés à deux problèmes majeurs de la part de leurs acheteurs. Tout d’abord, certains ont soulevé des questions relatives à la protection de la vie privée, tandis que d’autres ont souligné son prix élevé. Le géant de la technologie a donc décidé de les retirer de la vente.

Google se concentre sur les casques AR

L’arrêt de la gamme Google Glass intervient à un moment intéressant, puisque la plateforme a récemment bénéficié d’un programme d’accès anticipé pour tester une intégration plus poussée avec les smartphones Pixel de Google par le biais d’une nouvelle application compagnon. Cet aperçu comprenait l’intégration avec des applications et des services Google populaires, tels que Google Tasks, Google Traduction et Google Camera.

Cependant, Google s’est concentré sur les casques de réalité augmentée fonctionnant sous Android, et des rapports indiquent qu’ils travaillent sur des commandes d’anneaux intelligents analogues à ceux vus sur Focals by North (une société que Google a rachetée). L’année dernière, lors de sa conférence I/O, l’entreprise a même présenté une fonction de transcription et de traduction en direct sur des lunettes connectées AR.

En annonçant l’arrêt de cette fonctionnalité, Google a déclaré :