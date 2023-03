Les ventes de la Pixel Watch propulsent Google à la deuxième place du marché des wearables

Il est surprenant de voir Google figurer quelque part dans le tableau des parts de marché mondiales, car l’entreprise dispose d’un matériel très peu distribué dans le monde. La Pixel Watch n’est vendue que dans neuf pays, alors que l’Apple Watch est disponible dans plus de 60 pays et les Galaxy Watch dans plus de 30 pays. Le minuscule réseau de distribution de Google fait qu’il est difficile de faire une brèche dans l’un ou l’autre des classements de parts de marché.

Croyez-le ou non, la Pixel Watch semble être un succès ! Du moins, c’est ce que révèlent les nouveaux chiffres de Canalys , selon lesquels Google s’est emparé de la deuxième place pour la part de marché mondiale des wearables au quatrième trimestre 2022 . La catégorie de marché des « wearables » de Canalys comprend les smartwatches, les « montres de base » et les « bracelets de base » de toutes les grandes entreprises technologiques.