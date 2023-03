Convertissez vos fichiers pour gagner en efficacité

Il existe tant de possibilités de jongler entre les formats de documents pour s’adapter à chaque besoin et requête : répondre à une demande professionnelle, envoyer un document que vous avez signé, demander la validation d’un devis ou envoyer une facture…

Tout au long de votre vie professionnelle et pour accomplir différentes démarches administratives, il va vous falloir savoir naviguer entre les formats de document et vous adapter à ce monde désormais numérique dans différentes situations : vous avez créé un CV sur Word et vous souhaitez le convertir en PDF ? Vous avez élaboré votre devis ou votre facture en format Excel et vous souhaitez les transmettre à votre destinataire sous PDF ? Ou, au contraire, vous souhaitez retrouver le format Word d’un document PDF afin de pouvoir y apporter des modifications ? Peut-être aussi avez-vous besoin de transformer vos images en un gabarit différent pour répondre à une demande professionnelle ?

Quelles que soient les circonstances, suivez ces quelques astuces qui vous permettront de gagner en efficacité au quotidien, dans votre vie professionnelle comme dans vos activités personnelles.

Transformer vos documents en PDF avec Adobe

Quelle que soit la nature de votre document, un tableau Excel, une image scannée, une présentation PowerPoint ou un fichier Word que vous venez de rédiger, il est parfois bien pratique de pouvoir le transformer en PDF pour l’envoyer à ses collaborateurs, ses partenaires, ses clients ou ses prestataires. Ce format spécifique permet en outre une meilleure protection de vos documents : on ne pourra pas les modifier et le format ne changera pas en passant d’un ordinateur à un autre.

Un superbe outil mis à disposition par Adobe, leader des logiciels graphiques, vous permettra en quelques clics de modifier le format de tous vos fichiers et de les transformer en leur version PDF… gratuitement !

Rendez-vous sur le site d’Adobe pour découvrir la plus simple façon de convertir des PDFs. Créez-y un compte ou connectez-vous à un compte existant (la connexion est possible avec un compte Facebook, Google et Apple pour gagner du temps !), puis glissez tout simplement les documents concernés sur la plateforme. Vous pouvez aussi les télécharger depuis un compte de stockage, votre ordinateur ou l’espace dédié à vos fichiers récents.

Sélectionnez autant de documents que vous le souhaitez, Adobe s’occupe de les transformer en fichiers PDF ! Ils s’ouvriront dans la plateforme et vous pourrez les télécharger sur votre ordinateur pour profiter de leur version désormais sécurisée. Ce format est idéal pour les partager, les attacher en pièce jointe dans vos courriels, lancer des impressions, créer un document à envoyer à l’imprimerie ou encore, transmettre des candidatures.

Convertir un PDF en Word, tout simplement !

Si, au contraire, vous souhaitez que vos fichiers PDF soient transformables afin de modifier une information, retoucher un document, changer une date et bien d’autres raisons, alors il faudra convertir votre document PDF en Word. Le format traitement de texte permet une modification facile du contenu avec le logiciel adéquat, Microsoft Word idéalement, mais aussi TextEdit.

Pour cela, Adobe propose un autre outil, tout aussi pratique. Il vous fera gagner du temps et vous permettra de modifier vos fichiers en deux temps trois mouvements ! Rendez-vous sur l’interface d’Adobe qui vous fera changer vos fichiers PDF en Word.

Connectez-vous à votre compte Adobe si vous en avez déjà un ou créez-en un, suivez les quelques étapes pour sélectionner vos fichiers, patientez lors de leur chargement et, très vite, votre fichier est prêt à être téléchargé dans le format Word. Cliquez sur « Télécharger » en haut à gauche… c’est fait !

Une astuce très pratique pour retoucher votre CV, y ajouter votre dernière expérience et bien plus encore !

Convertissez vos images dans le format que vous souhaitez…

Vous souhaitez préparer un album ? Regrouper toutes vos images de famille, mémoires et souvenirs dans un document qui restera intact et que vous pourrez partager avec tous vos proches ? On vous demande une photo dans un format que vous n’avez pas et ne savez pas comment faire lors d’une démarche administrative ? Il peut être courant, pour des formalités administratives, pour des tâches professionnelles et autres, que l’on vous demande des images dans un format spécifique : JPG, PNG, TIFF et même, PDF. Comment faire ?

Pas de panique ! J’ai trouvé une astuce qui permettra de modifier en trois clics le format de toutes vos images ou les optimiser pour le Web…

Rendez-vous sur le convertisseur d’images de Cloudconvert et sélectionnez tous les fichiers que vous souhaitez transformer. Depuis votre ordinateur, depuis un lien URL, depuis Google Drive, Dropbox ou OneDrive, sélectionnez ce qui vous convient le mieux et importez toutes vos images. Les noms de vos fichiers s’affichent, sélectionnez ensuite le format qu’il vous faut, cliquez sur « Convert » et « Download », vos fichiers se téléchargeront aussitôt sur votre ordinateur. Un outil à garder précieusement en tête !

Convertissez des vidéos YouTube en… audio !

Qui n’y a jamais pensé ? Pouvoir obtenir votre chanson préférée, ce concert live que vous adorez tant ou cette musique rare, directement sur votre ordinateur et pouvoir l’écouter quand vous le souhaitez, même hors connexion ! Ou bien télécharger une vidéo YouTube en fichier mp4 pour pouvoir la partager sur vos réseaux.

Tout cela est aujourd’hui possible grâce au convertisseur de vidéos YouTube en fichiers. mp3 ou .mp4 (musique ou vidéo).

Rendez-vous sur un site spécialiste en conversion de vidéos YouTube comme noTube et copiez-collez les liens de vos vidéos favorites. Choisissez le format de votre choix — MP3, MP3 HD, MP4, MP4 HD, 3GP, FLV, M4A — puis cliquez sur OK et Télécharger. Votre vidéo favorite se télécharge tranquillement sur votre ordinateur. Une opération que vous pouvez répéter autant que vous le souhaitez. Avec cette astuce, accédez à vos musiques et vidéos préférées à tout moment ! Et conservez toutes ces astuces dans vos favoris pour les utiliser aussi souvent que vous le voulez.

Votre quotidien en est grandement facilité !