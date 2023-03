Un revendeur européen gâche toutes les surprises du Galaxy A54 5G

Même si le prochain smartphone de milieu de gamme de Samsung n’est techniquement pas encore sorti, il y a au moins un grand revendeur européen qui ne semble pas avoir compris le mémo, mettant prématurément le Galaxy A54 5G sur son site officiel en Autriche avec tous les détails nécessaires pour que vous puissiez prendre une décision d’achat éclairée avant que l’appareil ne soit réellement mis en vente.

Parce qu’il n’y a aucune chance que les informations de Media Markt s’avèrent trompeuses ou inexactes, vous pouvez prendre tout ce qui est listé ci-dessous comme une garantie, surtout après qu’un certain nombre d’informateurs et de fuites fiables aient déjà divulgué la plupart des mêmes informations au cours des dernières semaines.

Voici la fiche technique complète du Galaxy A54 5G :

Écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité de 1000 nits et une résolution de 2340 x 1080 pixels (FHD+)

Processeur octa-core Samsung Exynos 1380 avec quatre cœurs à 2,4 GHz et quatre cœurs à 2,0 GHz

128/256 Go de stockage interne

6/8 Go de mémoire vive (RAM)

Capteur photo arrière principal de 50 mégapixels avec OIS et ouverture f/1,8, capteur photo secondaire de 12 mégapixels + capteur photo tertiaire de 5 mégapixels

Caméra frontale de 32 mégapixels avec ouverture f/2,2

Batterie de 5 000 mAh avec capacité de charge rapide de 25 W

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran

Résistance à l’eau et à la poussière IP67

Emplacement pour carte micro SD permettant d’étendre le stockage externe jusqu’à 1 To

Prise en charge de la double carte SIM

Android 13

USB Type-C, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax

4G LTE, 5G

Dimensions de 158,2 x 76,7 x 8,2 mm

Poids : 202 grammes

Un prix plus élevé que son prédécesseur

Selon cette annonce prématurée, les Autrichiens devront débourser 499 € pour une variante d’entrée de gamme de 128 Go du Galaxy A54 équipé de la 5G lorsqu’il sera mis en vente (dans quelques jours, vraisemblablement), ce qui correspond (plus ou moins) à plusieurs prédictions pour le vieux continent dans son ensemble.

Si c’est le cas, la plupart des Européens devront dépenser un peu plus d’argent pour cet appareil que pour le Galaxy A53 5G de l’année dernière, ce qui sera difficile à justifier quand les mises à jour et les améliorations n’ont pas l’air notables sur le papier.

Le design extérieur ne semble pas avoir beaucoup changé non plus, du moins si l’on se base sur les représentations très officielles du produit révélées d’un A54 5G « Awesome Violet ». Ce dernier est équipé du même poinçon centré que son prédécesseur, ainsi que de bords d’écran extrêmement analogues et d’un capot arrière simplifié avec trois au lieu de quatre capteurs d’imagerie disposés verticalement le long du coin supérieur gauche et conçus pour dépasser beaucoup moins que le module de caméra arrière de l’A53 5G de l’année dernière.

Le violet, bien sûr, ne sera pas la seule option de couleur du A54, avec « Awesome Graphite », « Awesome Lime », et « Awesome White » qui devraient également être officialisés cette semaine.