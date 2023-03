Les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 pourraient résister à la poussière

Aussi passionnants que soient les appareils pliables, ils sont confrontés à un problème majeur depuis le début de cette technologie. En raison du rôle de Samsung, qui a ouvert la voie à ce nouveau facteur de forme, le marché des smartphones pliables (du moins sa partie située en dehors de la Chine) reste en grande partie assez ouvert avec un unique acteur.

Par extension, cela limite la concurrence et conduit à un certain degré de stagnation. Heureusement, cela changera, selon toute vraisemblance, en 2023, lorsque de nombreux fabricants feront leurs débuts sur le marché des smartphones pliables, ou sortiront leurs smartphones pliables à l’international. Cela poussera invariablement Samsung à améliorer ses produits et à introduire des mises à jour significatives dans la gamme Galaxy Z.

La résistance à la poussière est l’une des nouvelles caractéristiques qui pourraient être intégrées aux Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5. Selon un tweet, repris par 9to5Google dans un article dédié, le géant technologique coréen « envisage d’ajouter une certification anti-poussière », ce qui est ostensiblement possible grâce au « nouveau design sans interstices ».

Because of the new gap-less design, Samsung is considering adding dust proof certified. Tho I don’t expect much of this to become true on commercial units —No name (@chunvn8888) March 9, 2023

Alors que le tweet ne concerne que le Galaxy Z Fold 5, la même source a précédemment affirmé que le Galaxy Z Flip 5 bénéficierait également du nouveau design de charnière de son grand frère. Les deux modèles pourraient donc être résistants à la poussière.

Pas de classification officielle

Néanmoins, la source précise également qu’elle ne « s’attend pas à ce que cela devienne vrai sur les unités commerciales ». Bien qu’il soit impossible de déduire ce que cela signifie exactement, il semble que le Z Fold 5 et le Z Flip 5 ne recevront pas de classification IP officielle.

Samsung a déjà apporté la résistance à l’eau à la gamme Z avec le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4, deux des meilleurs smartphones pliables à acheter en 2023. Ainsi, ce mouvement semble être la prochaine étape logique. La durabilité a toujours été le principal écueil des smartphones pliables et peut-être le plus grand obstacle à leur démocratisation… à l’exception du prix, bien sûr.