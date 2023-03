Les AirPods devraient offrir des fonctions de santé auditive d’ici 2025

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les AirPods d’Apple devraient devenir encore plus perfectionnés, avec des fonctions de santé auditive à l’horizon. Cette mise à niveau pourrait intervenir d’ici un an ou deux.

Dans sa récente lettre d’information, Power On, Mark Gurman suggère qu’Apple va bientôt « améliorer les AirPods pour en faire un outil de santé » au cours des deux prochaines années. Cela impliquerait de donner aux utilisateurs « la possibilité d’obtenir des données auditives d’une sorte ou d’une autre ».

Apple a déjà pris des mesures en faveur de l’audition, notamment en ajoutant Écoute en direct et Booster de conversation à ses AirPods.

Toutefois, Gurman a souligné que ces fonctionnalités ne sont pas encore approuvées par la FDA et qu’elles ne peuvent pas être utilisées pour remplacer les prothèses auditives. Étant donné les objectifs de l’entreprise en matière de santé, Gurman pense que les AirPods seront bientôt en mesure d’effectuer ces tâches de manière plus officielle.

Apple cherche à améliorer la santé de ses AirPods en les dotant de capteurs biométriques, de détecteurs de mouvement et de moniteurs de température pour détecter le rythme cardiaque, la transpiration, etc. Le vice-président de la technologie, Kevin Lynch, a même laissé entendre que d’autres données de santé étaient à venir. Il n’est pas nécessaire d’attendre les nouveaux modèles d’AirPods pour bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités. Les modèles actuels sont équipés des haut-parleurs et des micros nécessaires et peuvent être mis à jour grâce à une mise à jour du micrologiciel.

La gamme AirPods d’Apple ne devrait pas être renouvelée avant l’année prochaine, selon Ming Chi Kuo, analyste réputé d’Apple. Les livraisons en masse de la nouvelle génération d’AirPods devraient débuter au second semestre 2024 ou au premier semestre 2025.