Epic permet désormais aux développeurs de s’auto-publier sur l’Epic Games Store

Epic Games va enfin permettre aux développeurs d’auto-publier des jeux sur l’Epic Games Store. Le titan du jeu vidéo a annoncé que ses outils d’auto-publication étaient désormais disponibles pour tous les développeurs et a partagé une liste d’exigences.

Ce changement pourrait marquer un tournant pour la vitrine PC, car maintenant que l’auto-publication est disponible, beaucoup plus de jeux pourraient apparaître sur la boutique.

Le grand intérêt pour les développeurs réside dans le généreux modèle de partage des revenus d’Epic. Epic prend une commission de 12 % sur les ventes de jeux, ce qui signifie que les développeurs gardent l’argent gagné sur les 88 % restants. Valve prend généralement une part de 30 % sur sa place de marché concurrente Steam, bien que cette part diminue si votre jeu atteint certains objectifs de vente.

Epic ne prend pas non plus nécessairement une part des achats in-app. Les développeurs peuvent conserver l’intégralité de la part s’ils utilisent leur propre système de paiement, ce qui fait de la boutique une plateforme attrayante pour les grands jeux free-to-play avec service en direct.

Learn more about self-publishing on the Epic Games Store with new publishing tools in the Epic Games Developer Portal.

Click through to learn more about the process, requirements and how to get started: https://t.co/RDq41YGCka pic.twitter.com/zvivrMAsN7

— Epic Games Store (@EpicGames) March 9, 2023