Elon Musk confirme que Twitter proposera bientôt des DM chiffrés

Une nouvelle fonctionnalité majeure arrive officiellement sur Twitter. Elon Musk a publiquement confirmé ce que des sources avaient affirmé en novembre 2022 : les messages directs (DM) chiffrés font partie de sa vision de Twitter 2.0 pour la plateforme de microblogging. Selon Elon Musk, la fonctionnalité fera ses débuts en mars 2023 si tout se passe comme prévu.

Le chiffrement est une grande nouvelle pour les utilisateurs de Twitter qui ont un engagement professionnel ou personnel important sur la plateforme. Sans chiffrement, les employés de Twitter peuvent consulter les messages ; avec le chiffrement, même Twitter ne pourra pas consulter les DM.

Aiming to roll out ability to reply to individual DMs, use any reaction emoji & encryption later this month

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2023