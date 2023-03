La Samsung Galaxy Watch 6 devrait bénéficier d’une meilleure autonomie

by

by

Si Samsung s’en tient au même calendrier que l’année dernière, alors la successeure de la Galaxy Watch 5 pourrait être parmi nous en août — et les dernières rumeurs suggèrent que la Galaxy Watch 6 pourrait la battre en termes d’autonomie.

Cette information émane de GalaxyClub. Et selon les certifications des prochaines smartwatches, la Galaxy Watch 6 embarquera une batterie d’une capacité de 300 mAh ou 425 mAh en fonction de sa taille (40 mm ou 44 mm, si elle suit l’exemple de l’année dernière).

C’est une augmentation par rapport respectivement aux 284 mAh et 410 mAh, donc bien que ce ne soit pas un saut massif en termes de taille de batterie, espérons que la capacité supplémentaire et quelques ajustements matériels et logiciels supplémentaires signifient des améliorations notables dans l’autonomie de la montre.

Officiellement, Samsung indique qu’il faut compter « jusqu’à 40 heures » entre deux recharges pour les modèles Galaxy Watch 5 de 40 mm et 44 mm, soit une journée et demie avant de devoir chercher à nouveau son chargeur.

Cette fuite ne mentionne pas le modèle Pro, alias Galaxy Watch 6 Pro, qui offre environ le double de l’autonomie du modèle moins cher, grâce à une batterie de 590 mAh. Nous devrons attendre et voir si Samsung est capable d’améliorer cela cette année.

Une excellente nouvelle

Bien sûr, une plus grande autonomie est toujours une bonne nouvelle, que l’on parle de smartphones, d’ordinateurs portables ou de tout autre type d’appareil électronique. Mais avec les wearables, c’est particulièrement important : ces gadgets sont conçus pour être portés en permanence, et non pour être posés sur un socle de charge.

Les smartwatches, par exemple, surveillent vos pas, votre rythme cardiaque, vos habitudes de sommeil et bien d’autres choses encore. Lorsque vous ne les portez pas, il y a des lacunes dans les données collectées, ce qui rend ces appareils moins utiles. De par leur nature même, ces appareils sont petits et légers. Personne ne veut d’une smartwatch encombrante qui pèse sur son poignet, ce qui signifie qu’il n’y a pas beaucoup de place pour une batterie. Pour l’instant, les fabricants sont essentiellement dans une situation sans issue.