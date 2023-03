by

Jouez avec Bébé Yoda dans le Easter Eggs de Google sur « The Mandalorian »

Pour célébrer la sortie de la saison 3 de The Mandalorian, Google a ajouté un petit Easter Egg amusant à son moteur de recherche. En effectuant une recherche rapide sur Google depuis votre téléphone ou votre ordinateur, vous pourrez jouer avec Grogu et le voir utiliser la Force.

Tout d’abord, pour ceux qui l’ignorent, un Easter Egg, littéralement œuf de Pâques en français, est généralement un message, une image ou une vidéo cachée dans un jeu ou un logiciel, analogue à un résultat de recherche Google. Maintenant, c’est au tour de bébé Yoda.

Et oui, nous savons que le nom est Grugu, mais le nom informel de cette mignonne petite chose est toujours Bébé Yoda.

Faites une recherche rapide sur Google pour « The Mandalorian » et regardez en bas à droite de votre écran. Vous devrez peut-être faire défiler lentement l’écran vers le bas pour que Grogu apparaisse sur le mobile. La petite créature se détend sur votre écran, l’air tout mignon.

Tapez sur Grogu, et il commencera à utiliser la Force sur les résultats de recherche de Google, tirant chacun d’eux vers le bas au fur et à mesure qu’il s’écrase au bas de votre écran. À chaque fois que vous tapez sur Grogu, vous voyez la liste Wikipédia, les meilleures histoires, la liste des acteurs et tous les autres résultats s’éloigner.

La troisième saison a débuté

En fonction des résultats de votre recherche, Grogu fait disparaître la case « Les gens demandent aussi », les tweets populaires la série, les vidéos, etc. Malheureusement, c’est là que le plaisir s’arrête, car nous ne pouvons pas faire grand-chose d’autre avec la petite créature.

Pour rappel, la nouvelle troisième saison de The Mandalorian vient de démarrer, avec un nouvel épisode disponible chaque semaine sur Disney+. De plus, vous pouvez regarder les deux premières saisons en streaming avec la même application et vous rattraper si vous ne les avez pas encore vues.