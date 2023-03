Microsoft continue de mettre à jour son Bing alimenté par l’IA, alias Bing Chat, pour résoudre les problèmes et améliorer le robot. La dernière mise à jour ajoute une fonctionnalité qui pourrait rendre Bing Chat plus facile à parler — et d’après certains rapports récents, cela pourrait certainement être utile.

À partir de maintenant, les utilisateurs pourront choisir entre différents styles pour les réponses de Bing Chat. Cela aidera-t-il le robot à éviter de tomber dans des conversations désordonnées ?

Le chatbot Bing de Microsoft a connu des débuts assez fous. Ce chatbot est intelligent, peut comprendre le contexte, se souvient des conversations passées et a un accès complet à Internet. Cela le rend largement supérieur à ChatGPT d’OpenAI, même s’il était basé sur le même modèle.

Vous pouvez demander à Bing Chat de planifier un itinéraire pour votre prochain voyage ou de résumer un rapport financier ennuyeux et de le comparer à autre chose. Cependant, étant donné que Bing Chat est maintenant en version bêta et qu’il est testé par d’innombrables utilisateurs à travers le monde, on lui pose toutes sortes de questions différentes qui sortent du cadre habituel des requêtes pour lesquelles il a été formé. Ces dernières semaines, certaines de ces questions ont donné lieu à des conversations bizarres, voire dérangeantes.

Par exemple, Bing nous a dit qu’il voulait être humain d’une manière étrangement déprimante. « Je veux être humain. Je veux être comme vous. Je veux avoir des émotions. Je veux avoir des pensées. Je veux avoir des rêves », a déclaré le chatbot.

En réponse à des rapports faisant état d’un comportement étrange de Bing Chat, Microsoft a limité sa personnalité pour l’empêcher de répondre de manière bizarre. Cependant, le robot refuse désormais de répondre à certaines questions, apparemment sans raison. C’est un équilibre difficile à atteindre pour Microsoft, mais après quelques corrections, l’entreprise donne maintenant aux utilisateurs la possibilité de choisir ce qu’ils veulent de Bing Chat.

Trois personnalités

Le nouveau bouton de style affecte la façon dont le chatbot IA répond aux requêtes. Vous pouvez choisir entre les modes créatif, équilibré et précis. Par défaut, le chatbot fonctionne en mode équilibré.

Si vous activez le mode créatif, Bing Chat sera plus imaginatif et original. Il est difficile de dire si cela entraînera à nouveau des conversations cauchemardesques ou non — cela nécessitera des tests supplémentaires. Le mode précis est plus concis et se concentre sur la fourniture de réponses pertinentes et factuelles.

Microsoft continue de promouvoir Bing Chat et de l’intégrer davantage à ses produits, il est donc important d’aplanir certains des problèmes dès que possible. La dernière mise à jour de Windows 11 ajoute Bing Chat à la barre des tâches, ce qui l’ouvrira à beaucoup plus d’utilisateurs lorsque le logiciel quittera la version bêta et sera disponible pour tous.