Un passionné de Windows trouve un Easter Egg de Windows 95

Windows 95, vieux de tant d’années, est déjà une relique, mais je ne serais pas nécessairement surpris si vous rencontriez encore des ordinateurs qui l’utilisent, surtout pour les applications qui n’ont pas été mises à jour pour supporter les nouvelles versions de Windows.

Bien sûr, cela n’a pas beaucoup de sens étant donné que Windows 95 a atteint la phase RTM en août 1995, il a donc déjà 26 ans, mais certaines organisations sont terriblement lentes lorsqu’il s’agit de migrer vers des logiciels plus récents.

Si, pour une raison quelconque, vous utilisez encore Windows 95, ou si vous disposez d’un ordinateur de secours sur lequel ce système d’exploitation est actuellement installé, il existe un nouvel Easter Egg que vous pouvez essayer sur celui-ci.

Découvert par l’utilisateur Twitter @thebookisclosed, il s’agit apparemment d’un Easter Egg que personne n’a encore rencontré, car il se cache dans la messagerie Internet d’Internet Explorer 4. C’est vrai, si vous n’avez jamais pensé à regarder là-dedans, quelqu’un d’autre l’a fait, et ce qu’ils ont découvert est une liste de développeurs qui ont travaillé sur le programme et ont caché leurs noms dans l’application.

« Il n’est jamais trop tard pour trouver des Easter Eggs. J’ai remarqué par hasard ce qui ressemble à un easter egg jamais vu auparavant dans Internet Mail de Windows 95 / IE4. Il faut ouvrir sa fenêtre À propos, sélectionner l’un des fichiers et taper MORTIMER. Les noms des développeurs du programme commenceront à défiler », révèle le passionné de Windows qui l’a découvert.

It’s never too late to find easter eggs. Happened to notice what looks like a never before seen easter egg in Windows 95’s / IE4’s Internet Mail. You have to open its About window, select one of the files, and type MORTIMER. Names of the program’s developers will start scrolling. pic.twitter.com/13ZCdCyBUg

— Albacore (@thebookisclosed) March 26, 2021