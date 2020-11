Google et Disney s’associent sur l’application AR qui donne vie à The Mandalorian

The Mandalorian a pris d’assaut le monde au début de l’année dernière. La beauté du Bébé Yoda nous a tous captivés et nous continuons à nous épanouir dans la deuxième saison en cours. Google et Disney ont décidé de tirer profit de ce succès en lançant une application immersive en réalité augmentée accessible gratuitement pour recréer la magie du monde de The Mandalorian.

Baptisée The Mandalorian AR Experience, vous pouvez désormais apporter dans votre salon certaines des scènes les plus emblématiques de la première saison. L’application vous met dans la peau d’un chasseur de primes suivant la piste de The Mandalorian lui-même, Din Djarin, et l’Enfant, selon l’article officiel du blog. Ne vous attendez pas à voir des surprises de la deuxième saison.

L’application The Mandalorian est basée sur la plateforme ARCore, la plateforme de développement de Google pour la création d’expériences de réalité augmentée. L’API ARCore Depth permet en outre aux modèles de réalité augmentée d’avoir un aspect plus réaliste et de se fondre dans le monde réel, permettant notamment l’occlusion — lorsqu’un objet de RA est bloqué de la vue par d’autres objets réels dans une scène (pratique si The Mandalorian arrive et que votre chat se promène dans la scène).

La société a développé des « modèles hyperdétaillés et des animations réalistes » qui sont interactifs et aident à faire avancer l’histoire. Une fois que vous avez placé le modèle dans l’espace de vie, vous devez tapoter pour l’animer et faire progresser l’histoire. Pour l’instant, Google n’a débloqué que le premier chapitre. Un nouveau chapitre sera débloqué chaque semaine, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous.

Google et Lucasfilm présentent l’application The Mandalorian AR comme une application de nouvelle génération optimisée pour les smartphones 5 G. Les utilisateurs peuvent consulter la liste officielle des appareils 5G compatibles ici. Les utilisateurs de smartphones, comme le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G, vont également recevoir un contenu exclusif en dehors de l’application AR, indique le blog.

Une restriction

Une mise en garde importante : bien que vous n’ayez pas besoin d’une connexion 5G pour utiliser l’application, The Mandalorian AR Experience n’est prise en charge que sur les appareils Android 5G compatibles qui disposent de la fonction Google Play Services for AR. Google indique que d’autres appareils Android pourraient bientôt être compatibles.

L’application The Mandalorian AR Experience est disponible en téléchargement gratuit sur le Google Play Store.