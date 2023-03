L’estimation des composants de la Pixel Watch n’explique pas son prix élevé

Il est toujours intéressant d’apprendre combien coûte la fabrication d’un produit par rapport à son prix de détail. Eh bien, grâce à un nouveau rapport, nous savons maintenant combien il en coûte à Google pour fabriquer la version LTE de la Pixel Watch.

Selon un rapport sur les coûts de production de la société d’analyse industrielle mondiale Counterpoint, la Pixel Watch compatible LTE coûte 123 dollars à Google. Cette version de la Pixel Watch était vendue 399 dollars (429 euros) au lancement. Si vous faites une simple soustraction, c’est environ 276 dollars de moins que le prix de vente.

Mais, pourquoi la Pixel Watch est-elle si chère ? Les prix de 350 et 400 dollars de l’appareil sont bien supérieurs aux produits comparables les plus proches d’Apple et de Samsung, surtout si l’on considère que les smartwatches de première génération de Google utilisent des pièces plus lentes et plus anciennes par rapport aux autres produits. Les entreprises ont toujours besoin d’intégrer d’importantes marges bénéficiaires dans leurs produits pour couvrir les coûts de R&D, de main-d’œuvre et autres, et pour justifier leur effort, mais la facture de 123 dollars montre que Google facture simplement plus cher que la concurrence plutôt que de faire face à un problème de chaînes d’approvisionnement.

En plus de révéler le coût total de la nomenclature, le rapport décompose également le total pièce par pièce. Vous pouvez voir la ventilation complète dans le tableau ci-dessous.

Il est important de noter que si vous additionnez tous les pourcentages, le total sera supérieur à 100 %. Comme Counterpoint le mentionne dans son article, cela est dû aux arrondis.

Si vous ne le saviez pas, la Pixel Watch utilise un processeur Exynos 9110 fourni par Samsung. Le 9110 est une puce vieille de 4 ans, et les propres montres de Samsung proposent le nouveau Exynos W920, plus rapide et plus économe en énergie, pour moins cher. Le géant technologique coréen fournit également l’émetteur-récepteur LTE et d’autres composants appariés. Par conséquent, Samsung représente la majorité du coût global de la nomenclature en termes de contribution aux coûts, soit 20 %.

Samsung récupère 20 % des coûts

La deuxième place revient au fabricant de l’écran OLED de 1,2 pouce de diamètre de la Pixel Watch, BOE, le principal rival de la division Display de Samsung. Cet écran a une résolution de 450×450 pixels, offre une luminosité maximale de 1 000 nits et est protégé par un verre Corning 3D personnalisé (Gorilla Glass 5). Selon les données du rapport, l’écran à lui seul parvient à capter jusqu’à 14 % de la contribution totale des coûts.

Maintenant que vous savez combien Google dépense pour produire une Pixel Watch et comment ce coût se décompose, qu’en pensez-vous ?