TikTok limitera le temps d’écran des adolescents à 60 minutes par jour

La société va également étendre le contrôle parental grâce à trois nouvelles fonctions de « Connexion Famille » . Cette catégorie permet aux parents de relier leurs comptes TikTok à leurs adolescents pour surveiller et contrôler leur activité. Les nouvelles fonctionnalités comprennent une limite quotidienne personnalisée du temps d’écran, l’accès au tableau de bord du temps d’écran et la mise en sourdine des notifications.

TikTok affirme avoir consulté les recherches universitaires actuelles et les experts du Digital Wellness Lab de l’hôpital pour enfants de Boston pour décider de la durée de la restriction de temps. « Bien qu’il n’y ait pas de position collectivement approuvée sur la durée du temps passé devant l’écran, ou même sur l’impact du temps passé devant l’écran de manière plus générale, nous reconnaissons que les adolescents ont généralement besoin d’un soutien supplémentaire lorsqu’ils commencent à explorer le monde en ligne de manière indépendante », a déclaré Cormac Keenan, responsable de la confiance et de la sécurité chez TikTok, dans un communiqué.