L’outil Capture de Windows 11 peut désormais enregistrer votre écran

L’outil Capture est depuis des années le principal moyen de réaliser des captures d’écran sous Windows. L’année dernière, Microsoft a commencé à travailler sur un mode d’enregistrement d’écran. La mise à jour est maintenant disponible sur Windows 11.

Microsoft vient d’annoncer plusieurs nouvelles fonctionnalités pour Windows 11, dont la possibilité d’enregistrer votre écran à partir de l’outil Capture. Cette fonctionnalité n’était auparavant disponible que dans les builds des membres du programme Windows Insider.

Vous pouvez choisir d’enregistrer l’écran entier ou une fenêtre sélectionnée, comme la fonctionnalité d’enregistrement déjà disponible dans la barre de jeu de Windows, ou d’enregistrer une région sélectionnée de l’écran.

L’article de blog publié hier explique : “Nous continuons à étendre les capacités de cette application très appréciée des fans, de sorte que vous pouvez désormais capturer, enregistrer et partager facilement vos créations avec l’outil Capture – tout cela directement dans l’application. Pour utiliser la fonctionnalité d’enregistrement d’écran, vous pouvez rechercher et lancer l’outil Capture par le biais de la fonction Recherche de la barre des tâches et sélectionner l’option d’enregistrement. Vos captures d’écran sont désormais automatiquement enregistrées dans un dossier par défaut, de sorte que vous n’aurez plus à vous soucier de les perdre“.

C’est formidable de voir l’enregistrement d’écran devenir plus accessible dans Windows – tout le monde ne connaît pas la barre de jeu, ou le fait qu’elle peut être utilisée pour des logiciels autres que des jeux. Cependant, cette nouvelle fonctionnalité est limitée à Windows 11. Si vous êtes toujours sous Windows 10, vous devrez vous en tenir à la barre de jeu.