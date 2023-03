L’iPhone 15 pourrait adopter l’USB-C mais Apple veut garder la main dessus

Les dernières fuites de l’iPhone 15 ont montré que le smartphone va finalement troquer un port Lightning pour l’USB-C, mais une nouvelle rumeur suggère qu’Apple trouvera toujours un moyen d’apporter des restrictions à la norme de charge.

Une fuite précédemment fiable appelée ShrimpApplePro a déclaré dans un tweet que « l’USB-C avec MFi est en train de se produire », le MFi désignant le programme « Made for iPhone » d’Apple. C’est important, car le programme d’Apple peut limiter la fonctionnalité et les performances des accessoires qui ne sont pas approuvés par le géant de la technologie.

Yeah usb-c with MFI is happening

Foxconn already in mass production accessories like EarPods and cables pic.twitter.com/1ka9CRlY93 — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) February 28, 2023

Si la rumeur est vraie, et que les accessoires USB pour l’iPhone 15 doivent être certifiés MFi, cela pourrait créer une situation où certains câbles verraient leurs vitesses de données et de charge limitées. Dans le pire des cas, vous pourriez même voir apparaître le redoutable avertissement « Cet accessoire n’est pas pris en charge » sur votre iPhone.

Cette fuite est d’autant plus crédible qu’elle fait suite à de précédentes rumeurs émanant de Weibo, selon lesquelles l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro seront équipés d’une puce d’authentification permettant de vérifier la compatibilité des périphériques ; en d’autres termes, la puce MFi d’Apple.

Mais si les preuves s’accumulent qu’Apple pourrait ajouter une couche de contrôle supplémentaire à la norme USB-C pour l’iPhone 15, il existe également des raisons de douter de ces rumeurs. L’iPad d’Apple, par exemple, a des ports USB-C depuis l’iPad Pro 11 (2018), mais la série n’a jamais été accompagnée d’une quelconque restriction de charge.

Une puce dans les smartphones ?

L’inclusion de l’authentification MFi sur l’iPhone 15 pourrait également créer une incohérence potentiellement ennuyeuse pour ceux qui possèdent à la fois un iPhone et un iPad, et qui veulent utiliser le même câble de charge pour les deux. Néanmoins, les rumeurs suggèrent de plus en plus que les câbles propriétaires pourraient encore être réels pour l’iPhone 15, il sera donc intéressant de voir comment Apple tourne cette question en septembre si cela s’avère être le cas.

Les rumeurs selon lesquelles Apple ferait une distinction entre les accessoires de l’iPhone 15 et une norme mondiale comme l’USB-C ont inévitablement polarisé l’opinion. Et il est important de se rappeler qu’il ne s’agit que de rumeurs à ce stade. Ce qui pourrait s’avérer un peu plus controversé, ce sont les rumeurs selon lesquelles l’iPhone 15 Pro pourrait prendre en charge des vitesses de transfert de données plus élevées que l’iPhone 15 standard.