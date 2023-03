Comment télécharger la mise à jour de Windows 11 Moment 2 ?

by

Moment 2 est le pack d’améliorations le plus récent disponible pour Windows 11, et étant donné de l’impressionnante quantité de fonctionnalités, qui comprend la prise en charge des onglets dans le Bloc-notes, l’enregistrement vidéo dans l’outil Capture et une expérience de recherche alimentée par l’IA dans la barre des tâches, il n’est pas surprenant que de nombreux utilisateurs se soient précipités pour le télécharger.

Windows 11 Moment 2 est déjà disponible pour les utilisateurs qui utilisent la version 22H2 de Windows 11. Cependant, ces utilisateurs doivent se rendre sur Windows Update et vérifier manuellement les mises à jour. L’expérience s’adresse donc à ceux que Microsoft qualifie de chercheurs, vous n’obtiendrez donc pas la mise à jour sans faire cette démarche manuellement.

D’autre part, Microsoft indique qu’elle commencera la diffusion automatique de Moment 2 le mois prochain lors du Patch Tuesday.

Les améliorations sont livrées en tant que mise à jour Windows KB5022913, elles devraient donc s’installer sans problème sur les appareils Windows 11 existants.

« Windows est ravi de tenir sa promesse d’apporter de nouvelles expériences passionnantes à Windows 11 plus fréquemment, dans le cadre de notre engagement continu à innover d’une manière qui compte pour vous. Avec cette mise à jour, nous apportons la puissance du nouveau Bing alimenté par l’IA et de nouvelles fonctionnalités supplémentaires pour que rester connecté — que ce soit avec les personnes ou les informations qui vous intéressent — soit plus facile, pour tout le monde », a annoncé Microsoft.

Un lot de fonctionnalités

La société n’a pas fourni d’informations sur la façon dont les utilisateurs exécutant une ancienne version de Windows 11 seraient en mesure de mettre à jour vers Moment 2, mais étant donné que cela vise la version 22H2, l’installation de cette version particulière est probablement d’abord recommandée.

« Ces nouvelles expériences commenceront à être disponibles aujourd’hui, par Windows Update et les nouvelles applications disponibles par les mises à jour du Microsoft Store. Les utilisateurs d’appareils éligibles fonctionnant sous Windows 11, version 22H2, qui souhaitent découvrir ces nouvelles fonctionnalités dès maintenant, peuvent choisir de le faire en ouvrant les paramètres de Windows Update (Paramètres > Windows Update) et en sélectionnant Vérifier les mises à jour. Nous prévoyons la disponibilité complète des nouvelles fonctionnalités via Windows Update dans la mise à jour de sécurité mensuelle de mars 2023 », indique l’entreprise.