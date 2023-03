MWC 2023 : le realme GT3 annoncé avec une charge rapide de 240 W

Au Mobile World Congress 2023, realme s’est placé sous les feux de la rampe pour dévoiler son flagship de nouvelle génération, le realme GT3, destiné au marché mondial des smartphones. Eh bien, je dis « annoncé », mais en vérité, le smartphone est disponible en Chine depuis quelques semaines maintenant sous le nom de Realme GT Neo 5.

La série GT a été accompagnée de mises à niveau convaincantes à chaque génération et a souvent affiné un aspect clé, et avec cette itération, l’accent est mis sur la charge exceptionnellement rapide.

Plus tôt dans l’année, realme a annoncé que sa technologie de charge rapide 240W ferait son chemin vers les appareils mobiles prêts à être utilisés par les consommateurs en 2023, et avec le realme GT3, la marque tient cette promesse.

Le smartphone est livré avec une batterie d’une capacité de 4 600 mAh et il est dit qu’il se charge de 0 à 100 % en 9 minutes et 30 secondes. Cette performance peut considérablement améliorer l’expérience de l’utilisateur final, car il peut se retrouver rapidement prêt à partir. Si vous avez déjà pesé le pour et le contre de la recharge avec ou sans fil, ce court délai d’exécution est un énorme avantage pour le premier.

Le fabricant de l’appareil a également souligné qu’il s’agit de la puissance de sortie maximale pour la norme actuelle de l’USB-C. Oui, il est toujours possible de produire plus de puissance. Néanmoins, realme se situe juste à la limite si vous voulez rester dans les spécifications officielles et avoir un appareil arrivant sur le marché avec cette technologie.

Comment realme parvient-il à atteindre une puissance de 240 W ?

realme a atteint une sortie assez élevée, mais comment parvient-elle à le faire exactement ? Eh bien, la marque a fourni quelques informations sur cet aspect. Elle a dit qu’elle utilise une conception personnalisée qui utilise trois chipsets de charge pour gérer la puissance d’entrée. Ce système lui permet d’atteindre une efficacité de transfert de 98,5 %. Un câble de charge personnalisé de 12A joue également un rôle clé pour rendre cela possible.

La production de chaleur est un autre point douloureux dans les appareils compacts. Pour y remédier, le realme GT3 dispose d’une grande chambre à vapeur de 6580 mm² qui couvre environ 60 % de la surface de la batterie, ce qui lui permet d’évacuer la chaleur et de la dissiper efficacement.

La charge à haut rendement du realme causera-t-elle des dommages à votre smartphone ?

Cette puissance élevée peut soulever des questions concernant la sécurité et la longévité de l’appareil et nous a fait nous demander si un tel matériel de charge rapide est même nécessaire.

Pour répondre à toutes les préoccupations en matière de sécurité, la marque a expliqué que son appareil est doté d’une conception ignifuge PS3, de 13 capteurs de température et de 60 autres couches de matériaux de protection non spécifiés. Elle a même indiqué comment elle a reçu la certification TUV Rheinland, garantissant que son système de charge est sûr pour l’expédition ; il s’agit du premier appareil de plus de 200 W à recevoir cette certification.

En ce qui concerne la longévité, realme a déclaré que des tests internes ont montré qu’en utilisant l’appareil avec le mode 240W activé, la chimie de la batterie est capable de maintenir une capacité de 80 % — par rapport à une batterie neuve — après 1600 cycles de charge. Les modes de charge intelligents intégrés au smartphone par le logiciel et contrôlés par le BMS sont responsables de cette performance impressionnante.

Donc, en l’état actuel des choses, realme a couvert ses bases, et je suis impatient de tester et de voir comment cette technologie se comporte dans la vie réelle.

Et quand est-il du smartphone ?

Le Realme GT 3 ressemble au Realme GT Neo 5 et présente un grand bloc de caméra rectangulaire et un panneau de verre translucide pour loger une déco de chipset, un chipset NFC et le système de lumière RVB, que la société appelle l’interface Pulse. Celle-ci comprend des lumières LED, un peu comme le Nothing Phone (1), mais laisse plus de place aux personnalisations avec 25 couleurs, 5 modes de vitesse d’éclairage et 2 types de rythme. Celles-ci afficheront également les notifications d’appels, de messages et autres, tout en étant utiles pendant le jeu.

Sous le capot, on retrouve le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Vous obtenez un écran AMOLED Full HD+ de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une luminosité maximale de 1100 nits et 1,07 milliard de couleurs.

Pour la photographie, il y a un capteur photo principal de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX890 et OIS, un objectif ultra-large de 8 mégapixels, et un objectif microscope de 2 mégapixels. La caméra frontale est de 16 mégapixels. Parmi les autres détails, citons l’interface utilisateur Realme basée sur Android 13, un capteur d’empreintes digitales à l’écran, un moteur linéaire sur l’axe X, deux haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos, et plus encore.

Disponibilité

Avec le Realme GT3 qui doit rejoindre le marché mondial cette année, la marque est pionnière en matière de technologie de charge rapide de premier ordre. Le Mobile World Congress a vu Redmi annoncer la technologie 300 W, mais nous devons encore en savoir plus sur la date à laquelle elle arrivera sur les produits grand public.

Le realme GT3 a un prix de détail recommandé de 649 $, et il est livré avec d’autres aspects uniques que nous espérons explorer dans les prochains jours. Mais si vous cherchez un appareil qui est le meilleur pour être prêt en quelques minutes, ne cherchez pas plus loin.