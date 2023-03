Microsoft Edge va introduire un système de badges pour les modules complémentaires

Les badges agiront également comme une carotte pour que les devs fassent de meilleures extensions , également. Comme l’explique Microsoft, les développeurs seront encouragés à suivre les directives de meilleures pratiques lors de la mise en place de leurs add-ons afin d’essayer de se qualifier pour un badge qui garantira que leurs produits sont plus susceptibles d’être utilisés par les fans d’Edge. Il est donc plus probable que les extensions réalisées soient de meilleure qualité, en général, ou du moins c’est ce que l’on espère.

Microsoft indique qu’elle commencera bientôt à tester les badges d’extension dans la boutique d’extensions Edge. La société note : « Edge commence par une expérience à petite échelle et commencera à s’engager avec la communauté des développeurs pour parler du critère et les aider à se familiariser avec le processus de badgeage sur la boutique d’extensions Edge ».

Comme le rapporte MSPowerUser, le nouveau système offre un badge — une icône visuelle, présente sur la page de description du produit et ailleurs — pour montrer qu’une extension de navigateur donnée est d’une qualité suffisante pour mériter ce label . En résumé, vous savez que vous obtenez quelque chose de fiable et qui fonctionnera bien.

Les modules complémentaires (également appelés « extensions ») sont de petits extras qui peuvent être ajoutés au navigateur pour offrir toutes sortes de fonctionnalités, mais il est clair que pour améliorer Edge avec eux, il faut choisir de bons modules complémentaires, et non des modules superflus ou des efforts de mauvaise qualité (ou même des modules malveillants dans le pire des cas).