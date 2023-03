Le Samsung Galaxy A14 4G fait son entrée en silence

Après avoir récemment présenté le Galaxy A14 5G à l’échelle mondiale, Samsung a maintenant lancé en silence son homologue 4G. Le nouveau Galaxy A14 4G ressemble au modèle 5G mais présente quelques changements sous le capot.

Le Galaxy A14 4G possède la même encoche en forme de goutte d’eau et des caméras arrière placées verticalement à l’arrière. Il est disponible en noir, argent, vert et rouge foncé. Il y a le même écran LCD de 6,6 pouces d’une résolution full HD+, mais le changement ici est la prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz au lieu de 90 Hz.

Le smartphone dispose d’une caméra principale de 50 mégapixels, d’un objectif ultra-large de 5 mégapixels et d’une caméra macro de 2 mégapixels. Il y a également une caméra frontale de 13 mégapixels. Vous pouvez vous attendre à des fonctionnalités telles que le mode portrait, HDR, et plus encore.

Il y a également un changement dans le chipset. Le Galaxy A14 4G utilise un SoC MediaTek Helio G80 (même si le site Web ne mentionne pas le nom) associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’appareil prend en charge la fonction RAM Plus, qui permet d’ajouter jusqu’à 6 Go de RAM supplémentaire. De plus, le stockage peut également être étendu jusqu’à 1 To par une carte mémoire.

Le Galaxy A14 4G embarque une batterie d’une capacité 5 000 mAh avec une charge de 10 W. La version 5G prend en charge la charge de 15 W. Bien que, dans les deux cas, la vitesse de charge soit un peu décevante. Une bonne chose est qu’il fonctionne avec One UI 5.0 basé sur Android 13. Les autres détails à noter sont un capteur d’empreintes digitales latéral, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, le Bluetooth 5.1, l’USB Type-C, le NFC, une prise audio de 3,5 mm, etc.

Le Samsung Galaxy A14 4G est actuellement répertorié sur le site Web de Samsung Malaisie et devrait être disponible prochainement. Il n’y a pas encore de mot sur le prix mais cela devrait bientôt sortir.