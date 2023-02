Les grandes entreprises technologiques chinoises développent leurs propres outils de type ChatGPT

by

L’essor de ChatGPT fait des vagues dans le monde entier, et même les internautes chinois, qui ne sont pas autorisés à accéder au chatbot de OpenAI, sont intéressés, comme le rapporte le South China Morning Post. Le gouvernement chinois tente de bloquer l’accès à ChatGPT, mais il semble que cela n’empêchera pas les grandes entreprises technologiques du pays d’accéder à cette technologie.

Le géant de la recherche sur Internet, Baidu, a annoncé le lancement d’Ernie Bot, un rival de ChatGPT. C’est au début de 2019 qu’ils ont lancé le framework NLP appelé Ernie, qui signifie Enhanced Representation through kNowledge IntEgration. Selon les chercheurs de Baidu, Ernie est plus performant que Bard de Google lorsqu’il s’agit de tâches en langue chinoise. La société terminera les tests internes du chatbot en mars, mais de nombreuses entreprises ont déjà exprimé leur intérêt pour l’utilisation du chatbot dans leurs services.

Le géant du commerce électronique Alibaba a également annoncé qu’il développait son propre outil ChatGPT, mais on ignore s’il sera disponible dans DingTalk. Comme Baidu, Alibaba a passé des années à travailler sur l’IA générative et les LLM. L’entreprise a également déposé des brevets technologiques destinés à améliorer les communications homme-machine en utilisant des modèles et des systèmes linguistiques pré-entraînés.

Il y a aussi Tencent Holdings qui semble garder un profil bas en ce qui concerne ChatGPT. Jusqu’à présent, elle a seulement laissé entendre qu’elle disposait de technologies pertinentes pour soutenir le contenu généré par l’IA. Tencent continuera à investir dans les technologies de pointe, telles que l’IA, et à explorer davantage ces domaines en s’appuyant sur ses connaissances en matière de LLM, d’apprentissage automatique et de PNL.

Bytedance, le propriétaire de TikTok, en est également aux premiers stades de la recherche sur l’IA du langage et de l’imagerie. La société n’a pas officiellement confirmé ou infirmé les informations selon lesquelles elle travaillerait sur son propre service de type ChatGPT.

iFlytek possède le seul centre de recherche soutenu par l’État, le State Key Laboratory of Cognitive Intelligence, et est confiant dans sa capacité à faire une percée dans le domaine de l’IA du langage. Selon la société, elle a déjà rassemblé une base de données linguistique de plus de 50 téraoctets au cours de ses années d’activité.

L’intérêt croissant pour les technologies de type ChatGPT

L’essor des technologies de type ChatGPT a déjà attiré l’attention de nombreux géants de la technologie. Google, Microsoft et Amazon explorent le potentiel de cette technologie, tandis qu’Apple serait en train de développer une fonction analogue.

Le potentiel de ChatGPT réside dans sa capacité à comprendre le langage naturel et à générer des réponses de type humain. Cela pourrait servir à créer des assistants virtuels pour le service clientèle en ligne ou à alimenter des chatbots pour diverses applications. La technologie pourrait également être utilisée pour créer des conversations plus engageantes entre humains et ordinateurs, ainsi que pour améliorer la précision des services de traduction automatique.

En outre, les technologies de type ChatGPT pourraient être utilisées pour créer des agents virtuels capables d’effectuer des tâches telles que la planification de réunions et l’organisation de voyages. Les possibilités offertes par les technologies de type ChatGPT sont infinies, et de nombreux géants mondiaux de la technologie continueront probablement à investir dans cette technologie pour s’assurer qu’ils restent à l’avant-garde du secteur.