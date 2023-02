XDG est le département très secret d’Apple qui travaille sur de nouvelles technologies

Le terme « moonshot » est dérivé du projet de vol spatial Apollo 11, qui a fait atterrir le premier humain sur la lune en 1969. À l’origine, l’expression signifiait « long shot », c’est-à-dire que la probabilité d’obtenir de grands résultats est faible, mais les gens font quand même des efforts en espérant un tel résultat.

Aujourd’hui, le terme « moonshot » fait référence à un nouveau projet qui pourrait avoir des résultats exceptionnels après un effort intense et cohérent. Avec de potentiels avantages allant de la création de technologies essentielles pour exploiter l’explosion continue des données à la guérison des maladies les plus dévastatrices, en passant par la poursuite du développement du métaverse, le concept de « moonshot » est de plus en plus utilisé pour décrire un saut de géant, c’est-à-dire un projet innovant, un effort colossal et un objectif ambitieux et élevé dans le domaine technologique. Si l’objectif est atteint, les bénéfices pourraient être énormes pour les parties prenantes du projet, les utilisateurs finaux et l’humanité dans son ensemble. Les entreprises technologiques y consacrent des départements très bien financés et remplis de personnes très talentueuses.

Apple est l’une de ces entreprises, et sa division « moonshot » s’appelle « Exploratory Design Group », ou XDG en abrégé. Si vous n’en avez jamais entendu parler auparavant, il y a une bonne raison à cela. Apple est une entreprise très secrète, et XDG est un département très secret au sein de cette entreprise très secrète, du moins selon Mark Gurman de Bloomberg. C’est compréhensible, car les technologies sur lesquelles il fait des recherches sont susceptibles de changer la donne au point d’en faire un pari énorme. Les gains précédents auraient inclus une meilleure technologie de batterie dans l’iPhone et les processeurs basse consommation internes d’Apple.

Gurman a contribué à lever le voile sur le département le plus secret d’Apple, sur son grand projet actuel et sur d’autres sujets sur lesquels la société travaille actuellement. Bien que les détails exacts soient encore rares, cette récente fuite nous donne une bonne idée de ce que nous pourrions voir dans le matériel d’Apple un jour ou l’autre.

Si l’on en croit les rumeurs, le projet phare actuel de XDG pourrait changer la vie de nombreuses personnes s’il s’avère payant. La société serait à la recherche d’une technologie de surveillance du glucose sans piqûre. Cette technologie pourrait apparaître dans une future génération de l’Apple Watch, ce qui permettrait d’étendre les fonctions de surveillance de la santé déjà très complètes de l’appareil.

La technologie étudiée par XDG pourrait épargner à des millions de personnes la douleur et les désagréments liés aux méthodes de surveillance actuelles. En théorie, elle pourrait devenir l’une des avancées les plus innovantes, les plus marquantes et les plus susceptibles de changer le monde qu’Apple ait jamais réalisées.

Il y a plus d’un projet sur lequel travaille l’équipe XDG

Si le suivi du glucose sans piqûre pourrait être le prochain projet qui changera véritablement la donne sur lequel travaille l’équipe XDG d’Apple, il est loin d’être le seul projet dont le département serait chargé. L’équipe XDG serait divisée en plusieurs unités différentes, chacune travaillant sur son propre projet. Bien que certains ingénieurs de l’entreprise puissent travailler sur plus d’un projet à la fois, du moins selon Gurman, et que XDG soit son propre département, le secret est toujours de mise. Les employés ne seraient pas autorisés à discuter des projets sur lesquels ils travaillent avec qui que ce soit en dehors des autres membres de l’équipe travaillant sur ce projet.

Pourtant, de vagues détails sur les projets présumés de XDG sont disponibles, Gurman affirmant que la technologie de surveillance du glucose sans piqûre n’est pas le seul projet médical sur lequel l’équipe travaille. Si la fuite est exacte, la division tente de développer des fonctionnalités pour les prochains casques XR d’Apple qui seront utiles aux personnes ayant des problèmes de vue. La course à l’armement en matière d’IA est un autre domaine dans lequel XDG concentrerait certaines de ses ressources.

Au-delà des projets les plus farfelus, il existe également des domaines de recherche faisant l’objet de rumeurs qui sont un peu plus prévisibles. Il s’agit notamment de développer encore davantage la technologie des processeurs à faible consommation de l’entreprise, de concevoir de meilleures batteries pour la gamme d’iPhone et de produire des écrans de nouvelle génération. XDG a déjà connu des succès dans ces domaines et peut donc s’appuyer sur de nombreux éléments.