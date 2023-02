Windows 12 : un aperçu du système d’exploitation phare dévoilé

Lors de sa précédente conférence Ignite de Microsoft, la société a présenté la nouvelle interface utilisateur (IU) de Windows 12 avec une capture d’écran qui a laissé les spectateurs bouche bée. Cette capture d’écran d’une nouvelle interface utilisateur a été affichée pour illustrer l’application Microsoft Teams, et l’image a suscité des spéculations sur ce à quoi Windows 12 pourrait ressembler.

L’illustration donne un aperçu de la nouvelle interface utilisateur, montrant des fonctionnalités telles qu’une barre des tâches flottante en bas de l’écran avec des icônes système dans le coin droit, un champ de recherche flottant au centre de l’écran et la météo dans le coin supérieur gauche.

Selon l’article de GizChina, malheureusement, la capture d’écran était de mauvaise qualité, alors Windows Central a révélé une maquette de l’interface utilisateur pour aider à illustrer ce qu’ils ont cru voir. Windows Central affirme avoir vu un prototype de Windows 12 analogue lors d’une présentation interne, ce qui l’a conduit à établir des similitudes avec ce que l’on voit sur l’image.

En outre, Windows 12 porte le nom de code NextValley, ce qui laisse les fans de Microsoft s’interroger sur les nouvelles fonctionnalités que la version très attendue apportera. La capture d’écran peut être vue dans un tweet de Fire Cube Studios.

Cursed ignite mockup showing floating taskbar dock and widget and icons in desktop pic.twitter.com/6n8EHjdCyb — FireCube (@FireCubeStudios) October 12, 2022

En fin de compte, bien que la capture d’écran de l’interface utilisateur ne soit pas une représentation exacte de ce qui sera livré avec le nouveau système d’exploitation, elle offre un aperçu et une déclaration de ce que les équipes de Microsoft espèrent accomplir avec le prochain Windows 12. Surveillez l’arrivée de nouvelles informations sur Windows 12 et ses fonctionnalités à mesure que le code se rapproche de sa date de lancement prévue en 2024.

Depuis des années, Microsoft s’efforce de rendre son interface utilisateur Windows aussi conviviale que possible pour tous, que ce soit pour ceux qui utilisent des commandes tactiles ou des entrées au clavier et à la souris.

Une idée précise de l’ensemble des potentielles fonctionnalités de Windows 12

Avec autant de versions différentes de Windows disponibles, il peut être difficile pour Microsoft de trouver l’équilibre parfait. Mais avec la sortie de Windows 12, Microsoft tente de relever ce défi et de fournir une interface utilisateur qui peut être appréciée par tous, quelle que soit leur préférence.

L’image révélée précédemment donne aux fans une bonne idée du potentiel pour l’avenir de l’interface utilisateur de Windows. Elle est un changement bienvenu après l’accent mis par Windows 8 sur les interactions tactiles, la tentative de Windows 10 de faire la paix avec le clavier et la souris, et l’absence de changement à grande échelle de Windows 11. Microsoft tente maintenant d’équilibrer les besoins de sa base d’utilisateurs actuelle avec sa détermination à progresser et à aller de l’avant.

De nombreuses personnes sont enthousiastes à l’idée de voir les changements que Microsoft réserve à sa nouvelle interface utilisateur, mais d’autres s’inquiètent du fait que ces changements pourraient aliéner les utilisateurs déjà habitués à la disposition actuelle de Windows. Seul le temps nous dira s’il est possible d’équilibrer la satisfaction de la base d’utilisateurs actuelle et de progresser vers une expérience plus moderne et conviviale.