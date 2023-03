Le Sony Xperia 10 V fait surface dans une première série de rendus

Après le Xperia 1 V, les premiers rendus du Xperia 10 V, successeur du Xperia 10 IV de l’année dernière ont fait surface, grâce à thetechoutlook. On y voit un écran large 21:9 familier, avec des rebords autour de l’écran, et la caméra frontale sur le rebord supérieur, près de l’écouteur qui devrait doubler en tant que haut-parleur secondaire.

Même le placement des trois caméras arrière et du flash au-dessus est analogue. Le bord inférieur plus épais loge le second haut-parleur. Le smartphone a un capteur d’empreintes digitales latéral intégré sur le bouton d’alimentation, et les boutons de volume sont présents au-dessus.

Le smartphone a un port USB Type-C et le microphone sur la tranche inférieure, et une prise audio de 3,5 mm qui est présente sur le dessus, ainsi que le microphone secondaire.

Le smartphone devrait mesurer 153,3 x 68,4 x 8,5~9,4 mm (avec la bosse de la caméra), des dimensions quasiment analogues à son prédécesseur. Il pourrait être doté d’un écran de 6,1 pouces légèrement plus grand, puisque le smartphone devrait être un peu plus large. Comme il est également légèrement plus épais, il n’est pas clair s’il aura une plus grande batterie par rapport à la batterie de 5 000 mAh dans le prédécesseur.

Le Xperia 10 V devrait être présenté en mai, à peu près au même moment que le Xperia 10 IV l’année dernière. Nous devrions connaître plus de détails, notamment les spécifications, dans les semaines à venir.