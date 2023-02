Le Sony Xperia 1 V fait surface dans une première série de rendus

Green Smartphones vient de révéler les rendus du prochain Sony Xperia 1 V. Le smartphone est doté d’une triple caméra et d’un design analogue à celui de son prédécesseur, le Xperia 1 IV. Il devrait avoir les mêmes dimensions et être commercialisé cet été.

Le Xperia 1 V conservera ses caractéristiques « signature », y compris une prise casque, le bouton de l’obturateur de la caméra, et il aura également un bouton de volume sur le même côté et un port USB-C central situé en bas, à côté du plateau SIM. Le smartphone devrait fonctionner sur la puissante puce Snapdragon 8 Gen 2, analogue à la gamme Galaxy S23 de Samsung, et offrir le double de RAM à 16 Go.

Le Sony Xperia 1 V devrait fonctionner sous Android 13. Et d’après les images, il semble que le capteur d’empreintes digitales pourrait être intégré au bouton d’alimentation situé sur le côté de l’appareil.

Le design du Xperia 1 V restera de forme carrée et présentera une finition mate, comme son prédécesseur. Le flash de l’appareil photo a été intégré dans le bloc de la caméra pour un look plus épuré. En outre, la bosse de la caméra devrait être plus prononcée, avec un bord incliné qui correspondra à la couleur de l’appareil.

Voici les spécifications présumées du Sony Xperia 1 V :

Écran plat de 6,5 pouces

Puce Snapdragon 8 Gen 2 (non confirmée)

16 Go de RAM (non confirmé)

Caméras arrière principale de 12 mégapixels + grand-angle de 48 mégapixels + téléobjectif de 12 mégapixels

Caméra frontale de 12 mégapixels

Dimensions : 161,0 x 69,3 x 8,5 mm environ

Batterie de 5 000 mAh (non confirmée)

Actuellement, le prix et la date de lancement du Sony Xperia 1 V n’ont pas été annoncés. Il est probable que nous recevions plus d’informations dans les semaines à venir.