Les premières spécifications du Surface Laptop Studio 2 sont publiées sur le Web

De nouveaux appareils Surface sont attendus cette année, et alors que Microsoft est restée jusqu’à présent très discrète sur la gamme qui devrait être lancée en 2023, il semble qu’un nouveau Surface Laptop Studio soit attendu.

WindowsCentral rapporte que le Laptop Studio 2 est apparu sur Geekbench pour nous donner un premier aperçu des spécifications matérielles de l’appareil. Il s’avère que le nouveau modèle sera livré avec le processeur Intel Core i7-13800H et la carte graphique NVIDIA RTX 4060, et on pense que jusqu’à 64 Go de RAM seraient également disponibles.

En d’autres termes, le Surface Laptop Studio 2 pourrait devenir le premier appareil Surface à être proposé avec cette quantité de mémoire vive (RAM), bien qu’il y ait de fortes chances que d’autres modèles suivent également.

La source citée indique que le nouveau Surface Laptop Studio 2 de Microsoft ne serait pas accompagné de trop de changements en termes de design et d’apparence. Cela signifie que le géant du logiciel basé à Redmond se concentrerait principalement sur les mises à niveau sous le capot, de sorte qu’esthétiquement, le nouveau modèle sera pratiquement identique à la version qu’il remplace.

Ce n’est pas nécessairement une surprise, car Microsoft utilise la même approche pour les appareils Surface depuis plusieurs générations déjà. La Surface Pro, par exemple, n’a pas reçu de mise à jour visuelle depuis de nombreuses années, s’en tenant à une approche que beaucoup considèrent comme dépassée.

Un lancement au printemps ?

Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie du nouveau Surface Laptop Studio 2, mais Microsoft annonce généralement de nouveaux produits au printemps. Les communiqués de presse pour présenter les nouveaux appareils pourraient être diffusés en avril ou en mai, et les ventes commencer plus tard le même mois.

Bien sûr, il est important de prendre ces informations avec des pincettes pour le moment étant donné qu’il n’existe aucune information officielle sur le nouveau modèle.