Bose pourrait lancer le casque QuietComfort Ultra

La suppression du bruit de Bose s’améliore avec chaque paire de casques , et nous nous attendons à ce que le QuietComfort Ultra suive le mouvement. Le rendu des écouteurs semble avoir une entrée USB-C sur l’écouteur droit. L’écouteur gauche comporte deux boutons et le logo de Bose. Il n’est pas clair si le Ultra supportera des commandes tactiles en plus des boutons.

you might also like