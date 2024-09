Nouveaux Bose QuietComfort Earbuds : le rival des AirPods 4 à seulement 200 €

Bose, le géant de l’audio, vient de secouer le marché des écouteurs sans fil. En effet, Bose élargit sa gamme d’écouteurs sans fil avec les nouveaux QuietComfort Earbuds, une option plus accessible à 199,95 €. Conçus pour un usage quotidien, ces écouteurs promettent un son exceptionnel et une réduction de bruit active de pointe, le tout dans un format compact et élégant, décliné en trois coloris.

Ces écouteurs offrent la réduction de bruit active, un design « quotidien », la recharge sans fil et jusqu’à 8,5 heures d’autonomie — probablement sans l’ANC activée. Disponibles en noir, blanc ou violet, les QuietComfort Earbuds prennent également en charge la connectivité multipoint et sont résistants à l’eau et à la transpiration (IPX4).

Ces nouveaux écouteurs apportent des fonctionnalités logicielles inédites chez Bose, comme Remote Selfie, qui transforme les QuietComfort Earbuds en déclencheur à distance pour l’appareil photo de votre téléphone. Une première ! La commande vocale « Hey headphones » permet d’activer votre assistant vocal préféré, et les joueurs peuvent profiter d’un mode à faible latence.Le principal argument de vente des écouteurs QuietComfort est la réduction active du bruit, ainsi que le mode Aware, qui permet d’intégrer les sons extérieurs lorsque cela est nécessaire.

Malgré leur prix plus bas, Bose promet que les QuietComfort Earbuds offrent la réduction de bruit « meilleure de sa catégorie » qui a fait la réputation de la marque. Chaque écouteur contient trois microphones pour faciliter cette fonction (et les appels vocaux). Bose inclut trois tailles d’embouts auriculaires et trois bandes de stabilité avec les QC Earbuds.

Une application dédiée pour une expérience personnalisée

Les QuietComfort Earbuds ne sont pas compatibles avec l’application Bose Music utilisée pour les autres modèles de la gamme. Bose a développé une nouvelle application dédiée, Bose QC Earbuds, qui permet de personnaliser l’égaliseur et les commandes tactiles.

À 200 €, les derniers écouteurs de Bose sont au même prix que les AirPods 4 d’Apple avec ANC, qui seront lancés vendredi. Bien qu’ils aient le même prix, les produits sont fondamentalement différents dans leur conception : les QuietComfort Earbuds ont des embouts en silicone, tandis que les AirPods 4 utilisent un design ouvert. Pour Bose, ces écouteurs se positionnent en dessous des QuietComfort Earbuds Ultra haut de gamme et des Ultra Open Earbuds à clip uniques.

Avec ces nouveaux QuietComfort Earbuds, Bose propose une alternative intéressante aux AirPods 4 d’Apple, offrant une réduction de bruit de qualité et des fonctionnalités innovantes à un prix compétitif. Les consommateurs auront désormais plus de choix pour trouver les écouteurs sans fil qui correspondent le mieux à leurs besoins et à leur budget.