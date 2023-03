Le Fairphone 2 reçoit sa dernière mise à jour d’Android, 7 ans après son lancement

Un nombre croissant de fabricants de smartphones promettent de fournir des mises à jour majeures du système d’exploitation et des mises à jour de sécurité pendant au moins trois à cinq ans. Mais une petite société néerlandaise, Fairphone, a acquis la réputation de repousser cette limite.

Aujourd’hui, Fairphone a publié sa dernière mise à jour du système d’exploitation pour le Fairphone 2, un smartphone lancé pour la première fois il y a plus de sept ans, en 2015.

La dernière mise à jour n’est pas très excitante à première vue. Fairphone OS et Fairphone Open 23.02.0-rel.0 incluent les correctifs de sécurité de Google de janvier et février 2023. Fairphone Open apporte également une version mise à jour de Chromium WebView (le moteur de navigation qui permet aux applications autres que les navigateurs d’afficher du contenu Web).

Les systèmes d’exploitation sont toujours basés sur Android 10, qui a déjà quelques années. Mais ce n’est pas si mal si l’on considère que le Fairphone 2 était à l’origine livré avec Android 5.

L’engagement de Fairphone pour des mises à jour logicielles et de sécurité à long terme correspond à l’approche générale de l’entreprise en matière de matériel : les smartphones Fairphone 2, 3 et 4 présentent des conceptions modulaires qui les rendent plus faciles à réparer que la plupart des smartphones sur le marché. Si vous devez remplacer une batterie, un écran, un haut-parleur ou un autre composant, vous pourrez probablement acheter une pièce de rechange auprès de Fairphone.

Une aubaine pour l’industrie

Toutefois, la prise en charge indéfinie d’anciens appareils n’est pas sans poser des problèmes. Le Fairphone 2 est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 801, de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage intégré. Non seulement ces spécifications sont plutôt décevantes par rapport aux normes de 2023, mais Qualcomm et Google n’offrent plus de support Android pour ce chipset, ce qui rend difficile le portage de versions plus récentes du système d’exploitation sur le Fairphone 2.

Le nombre de personnes utilisant activement le Fairphone 2 a également diminué au fil des ans. La société a donc annoncé en janvier qu’elle publierait une dernière mise à jour logicielle pour les smartphones en mars, et elle est maintenant disponible.

Bien que les propriétaires de Fairphone 2 puissent continuer à utiliser leur téléphone indéfiniment, Fairphone recommande « d’éviter d’utiliser des applications qui accèdent à des données sensibles après mai 2023 », car les failles de sécurité découvertes dans les mois et les années à venir ne seront pas corrigées. Il se peut donc que vous ne souhaitiez pas utiliser votre smartphone pour des activités telles que les services bancaires mobiles.

Tous ceux qui possèdent encore un Fairphone 2 peuvent essayer d’installer un système d’exploitation tiers (comme LineageOS ou/e/OS) ou profiter du programme de réutilisation et de recyclage de Fairphone. La société offrira un bon d’achat de 50 euros pour la boutique Fairphone si vous enregistrez votre appareil dans le cadre du programme avant la fin du mois de mars 2023.