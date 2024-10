Bose SoundLink Home : l’enceinte minimaliste qui allie élégance et polyvalence

Bose enrichit sa gamme d’enceintes Bluetooth avec deux nouveaux modèles : la SoundLink Home, conçue pour une utilisation en intérieur, et la SoundLink Flex (2e génération), une enceinte portable idéale pour l’extérieur et les déplacements.

SoundLink Home: l’élégance minimaliste pour votre intérieur

La SoundLink Home séduit par son design minimaliste et son support intégré. Dotée d’une autonomie de 9 heures, elle prend en charge le Bluetooth 5.3 avec connectivité multipoint et fonctionne dès sa sortie de la boîte sans nécessiter d’application. Elle est également équipée d’une entrée audio USB-C pour une connexion plug-and-play à n’importe quelle source musicale.

L’absence de compatibilité avec l’application Bose signifie toutefois que cette enceinte ne peut pas être connectée sans fil à d’autres produits Bose (comme la nouvelle barre de son Bose Smart Soundbar) via SimpleSync, ni à plusieurs enceintes Bluetooth via le mode fête.

Avec ses dimensions compactes (21,6 cm de hauteur, 11,2 cm de largeur et 5,8 cm de profondeur) et son poids plume de 875 g, la SoundLink Home se glisse facilement dans n’importe quel décor. Elle est disponible en deux finitions : argent clair et gris froid. En Chine, une finition « bois chaud » est également proposée.

Son autonomie atteint 2,5 heures au volume maximum et 9 heures en utilisation normale. La recharge complète prend environ quatre heures, ce qui peut être un peu long si vous prévoyez de l’emporter loin d’une prise de courant ou d’une batterie externe.

Un design rétro pour la SoundLink Home

La SoundLink Home rappelle les anciennes radios compactes, avec un design minimaliste et une touche rétro. Son cadre en aluminium anodisé brossé et sa grille en tissu lui confèrent une esthétique sobre et élégante. Elle est dotée d’un bouton d’alimentation, d’un bouton de couplage Bluetooth et de commandes de volume directement accessibles sur le dessus.

Compacte et élégante, elle peut être couplée en stéréo avec une deuxième SoundLink Home pour un son plus immersif.

SoundLink Flex (2e génération): la robustesse et la polyvalence pour vos aventures

La SoundLink Flex (2e génération) est une enceinte portable robuste et résistante à l’eau, idéale pour une utilisation en extérieur. Elle offre une autonomie de 12 heures, prend en charge le Bluetooth 5.3 et peut être couplée à d’autres enceintes Bose pour un son stéréo ou une lecture synchronisée.

Mise à jour du SoundLink Max : mode stéréo et mode fête

Bose a également déployé une mise à jour du firmware pour le SoundLink Max, ajoutant les modes Stéréo et Fête. Ces modes permettent de coupler deux enceintes SoundLink Max pour un son stéréo ou une lecture audio synchronisée.

Prix et disponibilité

La SoundLink Home est disponible au prix de 219 dollars sur la boutique en ligne de Bose – aucune information sur la boutique française à l’heure actuelle. Elle est livrée avec un câble USB-C (C vers A).

Avec ces deux nouvelles enceintes, Bose répond aux besoins des utilisateurs en quête de qualité sonore, de design et de praticité, que ce soit pour une utilisation à domicile ou en déplacement.