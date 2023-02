MediaTek lance la connectivité par satellite pour les smartphones, rejoignant ainsi Apple et Qualcomm

MediaTek a annoncé aujourd’hui qu’elle fera la démonstration de sa technologie de connectivité par satellite 3GPP Non-Terrestrial Network (NTN) pour les smartphones au MWC 2023. Ce développement intervient après qu’Apple ait introduit sa fonction de connectivité par satellite avec la série d’iPhone 14 en 2022, et que Qualcomm ait annoncé la même technologie plus tôt cette année au CES 2023.

La connectivité par satellite a gagné en popularité ces derniers temps. Cette technologie vise à combler les lacunes de la couverture mobile et à fournir une connectivité dans les zones reculées. Grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent rester connectés lors de randonnées, de voyages dans des zones isolées ou d’autres activités où il n’y a traditionnellement pas de connectivité.

Si le cas d’utilisation actuel concerne les situations d’urgence dans des endroits reculés, les sociétés de satellites prévoient également d’utiliser la connectivité par satellite dans des secteurs tels que l’agriculture, la sylviculture et la logistique. L’industrie automobile devrait également constituer un marché important pour la technologie des communications par satellite dans les années à venir.

Les offres de communication par satellite de MediaTek couvriront l’IoT-NTN, qui prend en charge la messagerie bidirectionnelle, et le NR-NTN, qui permet des débits de données plus élevés et des appels vidéo. Toutefois, pour l’instant, MediaTek se concentrera uniquement sur l’IoT-NTN. La société a annoncé le chipset MT6825, qui peut être intégré dans n’importe quel smartphone phare pour offrir une expérience de connectivité satellitaire transparente.

Des smartphones déjà lancés

Selon MediaTek, le chipset MT6825 est compatible avec toutes les constellations de l’orbite équatoriale géosynchrone (GEO). Contrairement à d’autres solutions, le chipset MT6825 peut recevoir automatiquement les messages des satellites, éliminant ainsi le besoin de rafraîchissement manuel. De plus, il présente une faible exigence système, une haute efficacité énergétique et une conception intégrée pour une excellente autonomie de la batterie et un fonctionnement fluide.

La société s’associe à Bullitt pour lancer les premiers appareils au monde disponibles dans le commerce et dotés de la technologie 3GPP NTN. Les nouveaux appareils présentés aujourd’hui comprennent les smartphones Motorola Defy 2 et CAT S75, tous deux dotés non seulement du chipset MT6825 IoT-NTN, mais aussi du SoC MediaTek Dimensity 930. Les solutions IoT-NTN de MediaTek sont des puces autonomes qui peuvent être ajoutées à n’importe quel appareil 4G ou 5G, ce qui permet aux marques d’intégrer facilement des communications bidirectionnelles par satellite dans les smartphones et autres appareils.