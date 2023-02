L’iPhone 15 Pro pourrait être proposé dans une couleur rouge foncé

Après la publication de rendus CAO exclusifs de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15, 9to5Mac nous donne maintenant un premier aperçu de la couleur de l’édition spéciale de l’iPhone 15 Pro. Il a été rapporté qu’Apple prévoit d’introduire une option de couleur rouge foncé pour l’iPhone 15 Pro.

Apple sort généralement des éditions de couleurs spéciales de ses iPhone de modèle « Pro » chaque année. L’iPhone 12 Pro était disponible en bleu pacifique, l’iPhone 13 Pro était disponible en bleu alpin, et l’iPhone 14 Pro est disponible en noir sidéral et violet intense.

Une source a révélé à 9to5Mac que l’iPhone 15 Pro aura une nouvelle option de couleur rouge foncé (#410D0D). Vous trouverez ci-dessous une maquette de ce à quoi cette couleur pourrait ressembler sur un iPhone, même si le design final d’Apple sera plus raffiné.

Les rumeurs suggèrent que les iPhone 15 et 15 Plus standard seront disponibles en bleu clair et en rose. Toutefois, cette information pourrait changer à l’approche de la date de sortie de l’iPhone 15. L’iPhone 15 Pro pourrait être fabriqué en titane, comme l’Apple Watch. Il est possible qu’Apple propose des couleurs « naturel » et « noir sidéral » pour s’accorder avec le titane.

Apple teste différentes couleurs de nouveaux modèles d’iPhone avant leur sortie officielle. Avec la transition vers le titane, Apple doit perfectionner le processus de revêtement du matériau, en tenant compte de facteurs tels que les taux de rendement, le temps de production et les coûts.

Un revêtement en titane

Par exemple, les rumeurs suggéraient que l’iPhone X serait vendu en or, mais cela ne s’est jamais matérialisé. Après la sortie du smartphone, des images de la FCC ont révélé un iPhone X or inédit, montrant à quel point Apple peut abandonner une nouvelle couleur à l’approche du lancement.

Actuellement, des rapports suggèrent que l’iPhone 15 Pro est prévu dans une couleur rouge profond.