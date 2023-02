Comment sauvegarder et partager vos conversations ChatGPT ?

Vous voulez suivre l’historique de votre conversation avec ChatGPT pour voir comment le chatbot évolue au fil du temps ? Vous avez de la chance ! Voici comment retrouver, sauvegarder et partager facilement vos fils de conversation avec ChatGPT.

OpenAI a commencé à sauvegarder toutes les conversations ChatGPT dans l’interface du chatbot. Il suffit de se connecter à ChatGPT et d’utiliser la barre latérale à gauche de l’écran pour sélectionner une conversation passée. (Sur les appareils mobiles, appuyez sur le bouton de menu hamburger pour ouvrir la barre latérale). Vous pouvez reprendre la conversation en posant une question de suivi (ou une question sans aucun rapport) à ajouter au fil de discussion.

Chaque fil de discussion sera étiqueté avec la première question que vous avez posée à ChatGPT. Sur un ordinateur, vous pouvez modifier manuellement le titre de chaque conversation en survolant le fil avec votre curseur et en cliquant sur l’icône “Stylo”, puis en tapant un nouveau nom et en appuyant sur la touche Entrée. Sur un smartphone ou une tablette, appuyez d’abord sur la conversation pour faire apparaître l’icône. Vous pouvez également supprimer un fil de discussion en appuyant sur l’icône de la corbeille.

Cliquez ou tapez sur le bouton “Nouvelle discussion” en haut de la barre latérale de gauche pour lancer un nouveau fil de discussion. Si vous voulez que les sujets soient bien organisés, vous devriez essayer de commencer de nouvelles conversations et de les étiqueter clairement pour conserver l’ordre.

Partager les conversations de ChatGPT

Malheureusement, ChatGPT ne dispose pas encore de fonctions de partage intégrées. Vous devrez partager manuellement vos conversations à l’ancienne, en mettant le texte en surbrillance avec votre curseur et en copiant le texte (Ctrl+C sur Windows, Linux et Chromebook, Command+C sur Mac).

Une fois votre réponse copiée, vous pouvez la coller où vous voulez : une nouvelle note, le corps d’un e-mail, une conversation par message instantané, etc. Il n’y a pas (encore) de moyen de collaborer sur les conversations ChatGPT, vous ne pouvez donc pas inviter d’autres personnes à prendre part à un fil de discussion et partager l’historique de vos conversations de cette façon non plus.

Gardez à l’esprit que ChatGPT est encore relativement peu développé en termes de fonctionnalités générales. La possibilité de sauvegarder les conversations n’existait pas dès le début, donc des améliorations similaires de la “qualité de vie” sont susceptibles d’arriver à mesure que le chatbot gagne en maturité.

ChatGPT sauvegarde-t-il les données automatiquement ?

ChatGPT sauvegarde automatiquement toutes les données, que vous pouvez trouver comme indiqué ci-dessus. En plus de lier l’historique de vos conversations à votre compte, OpenAI a également accès à ces informations. La FAQ de ChatGPT indique :

Dans le cadre de notre engagement pour une IA sûre et responsable, nous examinons les conversations afin d’améliorer nos systèmes et de nous assurer que le contenu est conforme à nos politiques et aux exigences de sécurité.

En outre, vos conversations avec le chatbot sont également utilisées pour entraîner l’IA afin d’améliorer les réponses futures. La politique de confidentialité d’OpenAI montre que le service enregistre à peu près tout.

Cela inclut les informations personnelles que vous fournissez, les conversations, les informations personnelles collectées sur les réseaux sociaux, les données de connexion (ou métadonnées), notamment votre adresse IP et votre navigateur, l’appareil que vous utilisez, etc. La plupart de ces politiques sont habituelles lors de l’interaction avec n’importe quel service Web, mais vous devez tout de même partir du principe que rien n’est privé lorsque vous utilisez le service.

Ce que vous pouvez faire avec ChatGPT

ChatGPT est loin d’être parfait (en fait, il se trompe souvent avec assurance), mais il peut néanmoins vous aider à accomplir un large éventail de tâches, notamment la rédaction de lettres de motivation, la planification d’événements et le débogage de code.

Vous ne savez toujours pas ce qu’est ce service ? Apprenez-en davantage sur ce qu’est le ChatGPT et pourquoi il est important.