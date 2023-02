Notion AI est disponible pour tous, de l’IA pour les tâches du quotidien

Vous pouvez désormais tester les fonctionnalités d’IA de l’application de prise de notes Notion, qui sont censées vous aider à rédiger et à affiner un texte, à résumer les points clés de notes existantes et à générer des listes de tâches, selon une annonce de la société. Notion a commencé à tester son offre d’IA en novembre, mais elle est désormais accessible à toute personne possédant un compte, sans liste d’attente.

Si l’IA intégrée à l’application peut rédiger des articles de toutes pièces, la société la présente davantage comme un « partenaire de réflexion ». Dans son message d’annonce, la société indique que l’une des fonctions les plus utilisées par les testeurs alpha était de lui demander d’améliorer le texte qu’ils avaient écrit. Par exemple, vous pouvez mettre un texte en surbrillance et demander à Notion de le réécrire sur un ton différent, d’utiliser un langage plus simple ou simplement de compléter ou de couper une phrase.

Notion AI est également censée vous aider dans d’autres types de tâches : selon la société, elle peut résumer un article ou des notes, générer une liste de tâches sur la base du texte sélectionné et effectuer des traductions.

Notion AI is now available to everyone. No waitlist, no “limited preview.” Get started: https://t.co/qKmTw6ieJP pic.twitter.com/JcQra1YbZf — Notion (@NotionHQ) February 22, 2023

À l’instar de ChatGPT (et contrairement à Bing de Microsoft), l’IA de Notion ne semble pas vraiment avoir de notions des événements récents. Notion prévient que l’IA peut produire des informations incorrectes et son guide d’utilisation des fonctions d’IA indique également qu’elle peut être biaisée ou « produire du contenu nuisible lorsqu’elle y est invitée ».

Selon Becky Sosnov, porte-parole de Notion, l’entreprise « travaille avec de nombreux partenaires, dont OpenAI et Anthropic, entre autres » pour mettre en œuvre cette fonctionnalité et « procède constamment à des tests supplémentaires ».

Un modèle payant

Vous pouvez actuellement essayer Notion AI gratuitement, chaque utilisateur de l’espace de travail recevant 20 réponses d’IA gratuites ; cette promotion prendra fin, selon Notion, le 5 avril 2023. Après cette date (ou après avoir utilisé vos 20 réponses), il vous en coûtera 8 dollars par mois et par membre de l’espace de travail, facturés annuellement, ou 10 dollars par mois et par membre, facturés mensuellement, pour un accès illimité à la fonctionnalité.

Notion est loin d’être la seule société à travailler à l’intégration de ce type de fonctionnalité de copilote alimenté par l’IA. Microsoft aurait l’intention d’utiliser la technologie d’OpenAI dans plusieurs de ses produits, notamment comme Word, PowerPoint et Outlook. L’année dernière, la société a lancé GitHub Copilot, qui vise à utiliser l’IA pour vous aider à écrire du code.