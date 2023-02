Razer lance le nouveau Blade 15, et il est toujours en 16:9

L’ordinateur portable de jeu Blade 15 de Razer ne prend pas encore sa retraite, car la société vient de lancer deux nouvelles variantes 2023. En effet, Razer a lancé un nouveau modèle Blade 15 rafraîchi avec les processeurs de la 13e génération d’Intel et les GPU RTX 4000 de NVIDIA.

La société a annoncé un Razer Blade 16 pouces il y a quelques semaines, et certains ont supposé qu’il remplacerait le Razer Blade 15 de 2022. Le Blade 16 a injecté un certain nombre de nouvelles fonctionnalités dans la formule du Blade 15 — notamment un écran Mini LED 16:10 à double mode.

Mais, le Blade 15 est une mise à niveau beaucoup plus mineure par rapport au Blade 15 de l’année dernière. Si les puces sont nouvelles, le Blade 15 de 2023 conserve le même rapport d’aspect 16:9 que son prédécesseur direct, qui va ravir les gamers qui préfèrent un écran plus court et plus large. Il a également la même taille et le même poids que le Blade 15 de l’année dernière, ce qui signifie qu’il est sensiblement plus fin et plus léger que le Blade 16 – 25 % plus petit au total, selon Razer.

Par ailleurs, le Blade 15 2023 sera alimenté par le Core i7-13800H d’Intel spécifiquement et par un GPU RTX 4060 ou RTX 4070. L’écran aura un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une résolution Quad HD. Les deux modèles comprennent 16 Go de RAM (5200 MHz à double canal) et 1 To de stockage (PCIe Gen4 M.2). Si cela ne vous suffit pas, le Blade 15 peut accueillir un SSD de 4 To et une RAM DDR5 de 64 Go.

Parmi les autres caractéristiques notables, citons la prise en charge du Wi-Fi 6E pour une connectivité rapide et le THX Spatial Audio pour vous plonger dans le jeu.

Un prix à partir de 3 200 euros

Le Blade 15 est disponible dès maintenant avec un prix de départ de 3 199,99 euros. C’est moins cher que le Blade 16, plus grand, dont le prix de départ est de 3 399,99 euros.

Il est un peu étrange que le Blade 15 ait été annoncé en premier lieu. Les Blade 16 et Blade 18 étaient initialement considérés comme la suite logique de la série. Razer a peut-être pensé qu’il serait préférable de lancer une option (un peu) moins chère pour sa gamme.